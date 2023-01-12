رابط يلا كورة ماتش الاهلي | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر عبر On Time Sports

يقدم لكم الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.



يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد برج العرب.



ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثامن برصيد 17 نقطة.



كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري



ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز.



ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، برونو سافيو.

