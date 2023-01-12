لايف Afsha جوول.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري ahly vs masry في الدوري المصري بث مباشر لايف

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، روابط البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري في موسمه الجديد 2022-2023.



يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري



موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023 على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.



ويدخل فريق الأهلي هذه المباراة، وهو في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، في موسمه الحالي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي، المركز الثامن برصيد 17 نقطة.



كورة لايف بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي دون تقطيع

تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، برونو سافيو.



يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري



وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي عبر قناة أون تايم سبورت 1.



-جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 30 نقطة.

2- فيوتشر 27 نقطة.

3- الزمالك 26 نقطة.

4- بيراميدز 23 نقطة.

5- المقاولون العرب 18 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7- غزل المحلة 18 نقطة.

8- المصري البورسعيدي 17 نقطة.

9- أسوان 16 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة.

11- طلائع الجيش 13 نقطة.

12- فاركو 12 نقاط.

13- البنك الأهلي 11 نقاط.

14- سموحة 10 نقاط.

15- إنبي 10 نقاط.

16- حرس الحدود 10 نقاط.

17- الداخلية 9 نقاط.

18- الإسماعيلي 7 نقاط.

