يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر yalla kora رابط سريع koller vs Hosam في الدوري

يقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، روابط البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد والإعداد لخوض مواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



بث مباشر دون تقطيع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري والقناة الناقلة



ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، الموافق 12 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.



يلا لايف الجديد بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.



لحظه بلحظه بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم



ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي.. 30 نقطة.

2- فيوتشر.. 27 نقطة.

3- الزمالك.. 26 نقطة.

4- بيراميدز.. 24 نقطة.

5- الاتحاد السكندري.. 19 نقطة.

6- المقاولون العرب.. 18 نقطة.

7- غزل المحلة.. 18 نقطة.

8- المصري.. 17 نقطة.

9- أسوان.. 16 نقطة.

10- سيراميكا كيلوباترا.. 15 نقطة.

11- سموحة.. 13 نقطة.

12- طلائع الجيش.. 13 نقطة.

13- فاركو.. 12 نقطة.

14- البنك الأهلي.. 12 نقطة.

15- إنبي.. 10 نقاط.

16- الداخلية.. 10 نقاط.

17- حرس الحدود.. 10 نقاط.

18- الإسماعيلي.. 7 نقاط.

