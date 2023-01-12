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يلا AHLY... مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر On Sports هدف افشة

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ونظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس الموافق 12 يناير والتي تجمع بينهما على ستاد الأهلي وي السلام لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز بقيادة السويسري مارسيل كولر.


- موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري


وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتحاد المنتظرة بينهم مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت السعودية والدوحة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.


- ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري


ويحتل "الأهلي" المارد الأحمر المركز الأول ويتصدر جدول ترتيب الايجيبشن ليج برصيد 30 نقطة بعد 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يهزم بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بلقاء وخسر 6 مواجهات.

 

لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري من هنا


- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري


وتمتلك مجموعة قنوات on time sports الرياضية جميع حقوق بث واذاعة مباريات الدوري بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف دون تقطيع وبالتحديد on time sports hd 1.


- تردد قناة اون تايم سبورتس على نايل سات


تردد القناة 11861
معامل الاستقطاب رأسي
معامل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5
- تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: هاني، معلول، ياسر، متولي.
خط الوسط: ديانج، السولية، أفشة.
خط الهجوم: شريف، عبد القادر، برونو سافيو.
 

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