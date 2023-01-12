روابط شغالة مباراة الاهلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر AHLY TODAY

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.



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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



و يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، على أرضية ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري.



وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



ترتيب الأهلي والمصري البورسعيدي في جدول الدوري



ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثامن برصيد 17 نقطة.



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تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، برونو سافيو.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري العام



وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي عبر قناة أون تايم سبورت 1.



جدول ترتيب الدوري المصري 2023



1- الأهلي 30 نقطة.

2- فيوتشر 27 نقطة.

3- الزمالك 26 نقطة.

4- بيراميدز 23 نقطة.

5- المقاولون العرب 18 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7- غزل المحلة 18 نقطة.

8- المصري البورسعيدي 17 نقطة.

9- أسوان 16 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة.

11- طلائع الجيش 13 نقطة.

12- فاركو 12 نقاط.

13- البنك الأهلي 11 نقاط.

14- سموحة 10 نقاط.

15- إنبي 10 نقاط.

16- حرس الحدود 10 نقاط.

17- الداخلية 9 نقاط.

18- الإسماعيلي 7 نقاط.

