عاجل.. البنك المركزي: قفزة في مبيعات أذون الخزانة المصرية اليوم الخميس

كشف البنك المركزي عن قفزة في مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يومًا لتصل إلى 51.85 مليار جنيه مصري اليوم الخميس 12 يناير من 2.64 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مع عودة المستثمرين بعد يوم من التراجع الحاد الأحدث للجنيه أمام الدولار.



وقال البنك إن مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يومًا قفزت إلى 30.40 مليار جنيه من 3.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي.



وأضاف البنك أن متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يومًا ارتفع إلى 21.032% من 20.595%، بينما ارتفع متوسط ​​العائد على الأذون لأجل 364 يومًا إلى 21.520% من 20.886%.