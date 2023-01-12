عاجل.. ضبط مواد غذائية ولحوم فاسدة بمول شهير في المعادي

ضبطت مديرية التموين والطب البيطري وحي البساتين ضبط بعض المواد الغذائية من (ضمنها لحوم) الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، داخل مول شهير في المعادي، وتم أخذ عينات لفحصها بمعرفة إدارة الطب البيطري.



وشنت محافظة القاهرة، من خلال مديرية التموين والطب البيطري وحي البساتين، حملة مكبرة على المتاجر والمحلات والمولات لمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتكثف محافظة القاهرة، حملاتها اليومية على المنشآت والمحال والمطاعم والمولات، من خلال الأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم لمعرفة جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.