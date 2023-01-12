عاجل_ احذروا كارفور.. محافظة القاهرة تضبط لحوم وأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي (صور)

كشفت الحملة الموسعة التى شنها حي البساتين وتضم ممثلين لإدارة الطب البيطري والشؤون الصحية، عن ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمجهولة المصدر، حيث تم أخذ عينات لفحصها بمعرفة إدارة الطب البيطري من مول شهير في المعادي ( مول كارفور).

وتأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات محافظ القاهرة، ونائبته للمنطقة الجنوبية، بتكثيف الحملات المرورية على المحلات والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، ومكافحة ابتزاز التجار للمواطنين.

ضمت الحملة المشكلة بقرار المهندسة حنان السيد سكرتير عام حي البساتين، كلا من: الدكتورة هناء سيد مديرة الطب البيطري، ومدحت عيسى مدير إدارة التموين ووائل محسن مراقب أول الأغذية بمنطقة البساتين الطبية، وإدارات الحي المعنية.

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وافتتحت مجموعة ماجد الفطيم فرع جديد من السلسلة التجارية كارفور بمول C3 تشاو سيتي سنتر بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة 13 ألف متر باستثمارات تتجاوز 350 مليون جنيه.

وافتتحت شركة “ماجد الفطيم طريق مول مصر في مدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي تم تنفيذه باستثمارات تخطت 100 مليون جنيه، ويبلغ طوله 6 كم.

ويوفر طرقا بديلة من وإلى مختلف المواقع الرئيسية داخل مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، ولا يقتصر العمل المنجز على تطوير الطريق فحسب، بل يشمل أيضًا تزويد الطريق بالإضاءة والمناظر الطبيعية، وتولت تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مما يدل على التزام ماجد الفطيم بالمساهمة الإيجابية في النهوض بالبنية التحتية في مصر.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر: “أن تنفيذ هذا الطريق هو ثمرة التعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في جهاز تنمية مدينة أكتوبر، والقطاع الخاص، ممثلاً فى شركة ماجد الفطيم، موضحاً أن الهيئة حريصة على إشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي، وخاصة في تنمية المدن الجديدة، حيث تشارك الهيئة حالياً، عددا من المستثمرين فى تنفيذ مشروعات تطوير عقارى، بإجمالى استثمارات قيمتها 1.1 تريليون جنيه.”