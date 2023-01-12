كورة لايف مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر || LIVE7HD بث مباشر برشلونة وريال بيتيس Barca STREAM || مشاهدة مباراة برشلونة هدف ليفاندوفسكي اليوم

يستعد ريال بيتيس لمواجهة نظيره برشلونة اليوم الخميس 12 يناير 2022 في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.



وتقام مباراة ريال بيتيس وبرشلونة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في السعودية وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.



موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة



موقف ريال بيتيس وبرشلونة في جدول الدوري



يحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 41 نقطة حصدها من 16 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة.



في حين يحتل ريال بيتيس المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 28 نقطة حصدها من 16 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.



تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس



حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بيليرين، أراوخو، كوندي، وألبا.

خط الدفاع: بيليرين، أراوخو، كوندي، وألبا. خط الوسط: كيسي، بوسكيتس، وتوري.

خط الهجوم: فيران توريس، عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي



جدول ترتيب الدوري الإسباني



1 - برشلونة 38 نقطة.

2 - ريال مدريد 38 نقطة.

3 – ريال سوسيداد 29 نقطة.

4 - أتلتيكو مدريد 27 نقطة.

5 - أتلتيك بلباو 25 نقطة.

6 - ريال بيتيس 25 نقطة.

7 - فياريال 24 نقطة.

8 - رايو فاييكانو 23 نقطة.

9 - أوساسونا 23 نقطة.

10 - فالنسيا 19 نقطة.

11 - ريال مايوركا 19 نقطة.

12 - جيرونا بلد الوليد 17 نقطة.

13 - ألميريا 17 نقطة.

14 - خيتافي 17 نقطة.

15 - بلد الوليد 17 نقطة.

16 - سيلتا فيجو 16 نقطة.

17 - أسبانيول 13 نقطة.

18 – إشبيلية 12 نقطة.

19 - قادش 12 نقطة.

20 – إلتشي 4 نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 13 هدف

2 - إياجو أسباس - سيلتا فيجو - 8 أهداف

3 - بورخا إيجليسياس - ريال بيتيس - 8 أهداف

4 - فيدات موريكي- ريال مايوركا- 8 أهداف

5 – خوسيلو - إسبانيول- 8 أهداف

6 –برايس مينديز - ريال سوسيداد - 7 أهداف

7 - كريم بنزيما - ريال مدريد - 7 أهداف

8 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 6 أهداف

9 - فيديريكو فالفيردي- ريال مدريد - 6 أهداف

10 - الفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 6 أهداف

