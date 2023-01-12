رابط يلا شوت يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني ||كورة لايف الجديد بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس.. شاهد مباراة برشلونة اليوم BARCA

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الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يقدم لكم الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة برشلونة ضد نظيره فريق ريال بيتيس في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.


كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس


وتقام المباراة مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


ويمكنكم مشاهدة مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال بيتيس اليوم الخميس في بطولة كأس السوبر الإسباني عبر قناة ssc السعودية.


يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس


ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 نقطة.

 

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة مباراة ريال بيتيس بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: جول كوندي، رونالدو اراوخو، أندرياس كريستينسن، أليكس بالدي.
خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري جونزاليس.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، رافينيا.
 

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