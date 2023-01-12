لايف GOAL ALARAB بث مباشر برشلونة وريال بيتيس دون تقطيع اليوم في كأس السوبر الإسباني|| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم || شاهد هدف برشلونةالاول

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال بيتيس أمام نظيره فريق برشلونة، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.



يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس



موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال بيتيس وبرشلونة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.



ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، في موسمه الجديد 2022-2023، برصيد 41 نقطة، بينما يأتي فريق ريال بيتيس أمام المركز الرابع برصيد 28 نقطة.



كورة لايف بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس



تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس



حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بيليرين، أراوخو، كوندي، وألبا.

خط الدفاع: بيليرين، أراوخو، كوندي، وألبا. خط الوسط: كيسي، بوسكيتس، وتوري.

خط الهجوم: فيران توريس، عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي.



وسيتم إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، عبر شبكة قنوات SSC Sports السعودية، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس عبر قناة SSC Sports 1.



جدول ترتيب الدوري الإسباني



1 - برشلونة 38 نقطة.

2 - ريال مدريد 38 نقطة.

3 – ريال سوسيداد 29 نقطة.

4 - أتلتيكو مدريد 27 نقطة.

5 - أتلتيك بلباو 25 نقطة.

6 - ريال بيتيس 25 نقطة.

7 - فياريال 24 نقطة.

8 - رايو فاييكانو 23 نقطة.

9 - أوساسونا 23 نقطة.

10 - فالنسيا 19 نقطة.

11 - ريال مايوركا 19 نقطة.

12 - جيرونا بلد الوليد 17 نقطة.

13 - ألميريا 17 نقطة.

14 - خيتافي 17 نقطة.

15 - بلد الوليد 17 نقطة.

16 - سيلتا فيجو 16 نقطة.

17 - أسبانيول 13 نقطة.

18 – إشبيلية 12 نقطة.

19 - قادش 12 نقطة.

20 – إلتشي 4 نقاط.

