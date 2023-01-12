بث مباشر برشلونة وريال بيتيس لايف LIVE || مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس كأس السوبر الإسباني رابط SSC HD

يلتقي نادي برشلونة مع نظيره فريق ريال بيتيس اليوم الخميس الموافق 12 يناير الحالي ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر للمباراة التي تجمعهم على ستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بمدينة الرياض.



- توقيت مباراة برشلونة وريال بيتيس



وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال بيتيس مساء الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.



- ترتيب برشلونة وريال بيتيس في الدوري



ويحتل البارسا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد 13 انتصار وتعادل بمبارتين وهزم بلقاء بينما يأتي نظيره ريال بيتيس في المركز الرابع برصيد 28 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات وتعادل بأربعة وخسر 4 اخرين.



- آخر نتيجة لبرشلونة في الدوري



وحقق البلوجرانا الفوز على نظيره اتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله عثمان ديمبيلي بصناعة جافي في اللقاء القوي الذي جمعهم بالجولة السابقة من الليجا بقيادة تشافي هيرنانديز وسيميوني.



- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس



تمتلك مجموعة قنوات ssc السعودية الرياضية جميع حقوق بث واذاعة مباريات السوبر الاسباني بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف دون تقطيع وبالتحديد ssc sports hd 1،5.



تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.



- تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس



حراسة المرمى: تشيجن

خط الدفاع: بالدي، كريسيتنسن، الونسو، البا.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ديمبيلي، توريس، رافينيا.

