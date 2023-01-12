بث مباشر تويتر.. برشلونة وريال بيتيس يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس Real مباشرة اليوم SSC

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتس، اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة برشلونة أمام ريال بيتس اليوم الخميس

موعد مباراة برشلونة أمام ريال بيتس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 12 يناير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



يلا كورة بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة برشلونة أمام ريال بيتس في كأس السوبر الإسباني



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتس وترددها



وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، حقوق بث مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل حصري، حيث تُنقل المباراة على قناة SSC 1 HD.

تردد قناة SSC 1 عبر نايل سات

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC 1 عبر عرب سات

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة أمام ريال بيتس في كأس السوبر الإسباني 2023

معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس



ويُعلق على أحداث مباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، اليوم الخميس 12 يناير، عبر شاشة قناة SSC 1 HD، "عيسى الحربين".



التشكيل المتوقع لبرشلونة



من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني على التشكيل التالي:-



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليكس بالدي.

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.



التشكيل المتوقع لريال بيتيس



من المتوقع أن يعتمد المخضرم مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس على التشكيل التالي في كأس السوبر الإسباني:-



حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: أيتور رويبال - جيرمان بيزيلا - إدجار جونزاليز - أليكس مورينو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو - أندريس جواردادو.

خط الهجوم: لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كناليس - بورخا إيجليسياس.



ترتيب برشلونة وريال بيتس في جدول الدوري الإسباني



ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4ض نقطة، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في مباريتين، وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد.



فيما يتواجد نادي ريال بيتس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقي الهزيمة في 4 مباريات.

