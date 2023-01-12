أسعار النفط ترتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة يوم الخميس مواصلة المكاسب بعد أن أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر كانون الأول وبدعم من التفاؤل بشأن توقعات الطلب في الصين.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.1 بالمئة، فيما يشير إلى أن التضخم الآن في اتجاه نزولي مستمر.

وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط، فتح اقتصادها بعد القيود الصارمة على انتشار فيروس كورونا، مما يعزز الآمال في ارتفاع الطلب على النفط.

وارتفع خام برنت 79 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 83.64 دولار بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين ثلاثة بالمئة في جلسة يوم الأربعاء، بدعم آمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الحظر المرتقب من جانب الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير شباط قد يكون أكثر تأثيرا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات الخام المنقولة بحرا من روسيا في ديسمبر كانون الأول 2022.