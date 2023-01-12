جهاز التمثيل التجاري يبحث مع "المصدرين المصريين" أليات التعاون للتحرك في الأسواق الدولية

عقد يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري اجتماع بمشاركة عدد من رؤساء الإدارات والوحدات بجهاز التمثيل التجاري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومديري إدارات جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك".



وقال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" لتنفيذ خطط التحرك في الأسواق الدولية.

يأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتكثيف التعاون حول الآليات الموضوعة للنفاذ لهذه الأسواق واستكشاف الفرص التصديرية المتاحة.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الجمعية تعد شريكا استراتيجيا يمثل القطاع التصديري، مؤكدا أهمية العمل على زيادة قاعدة المصدرين بالإضافة إلى التركيز على القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة للوصول بالصادرات إلى مستوى 100 مليار دولار المستهدف.

وأكد الواثق بالله أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات افتراضية بشكل مكثف ودوري مع مكاتب التمثيل التجاري للرد على استفسارات الشركات المصرية، بالإضافة للتعريف بالأسواق الخارجية واشتراطات تسجيل المنتجات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة في الخارج.

بدوره، سلط رئيس جمعية المصدرين المصريين، محمد قاسم، الضوء على الشراكة الممتدة بين الجمعية والتمثيل التجاري، لافتا إلى أن الجمعية بصدد الإعلان عن وثيقة تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديري لزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار صادرات، بمشاركة اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأعمال.

وأعلن عن الاقتراب من تدشين أكاديمية لتأهيل الأفراد والشركات المصدرة والعمل بقوة على التواجد في الأسواق الدولية التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية سواء بالبعثات أو المعارض الخارجية.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية، المهندس أحمد طه، خلال اللقاء، أهم آليات عمل الجمعية في تنفيذ البرامج الترويجية المختلفة ونتائج البعثات الترويجية التي تم تنظيمها لعدد من الأسواق بالتعاون مع المكاتب التجارية، لافتا إلى برنامج الفعاليات الترويجية المستهدف تنفيذه خلال العام الحالي.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين تنعقد دوريا لبحث أهم المعوقات وخطط تنمية الصادرات وتحديد مستهدفات واضحة من الأسواق والقطاعات وفقا للبرنامج الزمني والأولويات التي سيتم الاتفاق عليها.