Second half live بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس|| مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الخميس 12-1-2023 رابط يلا شوت yalla shoot

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتس، في الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.



موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي ريال بيتيس مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، في الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



توقيت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الاسباني



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة التي ستجمع بين برشلونة وريال بيتيس مساء غدًا الخميس عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات.



ويستضيف ملعب "الملك فهد الدولي" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليكس بالدي.

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.



تشكيل ريال بيتيس المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني



حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: أيتور رويبال - جيرمان بيزيلا - إدجار جونزاليز - أليكس مورينو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو - أندريس جواردادو.

خط الهجوم: لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كناليس - بورخا إيجليسياس.



من المقرر أن تنقل فعاليات مباريات كأس السوبر الإسباني لنسخة 2023، شبكة قنوات السعودية سبورتس الرياضية، وذلك بشكل أساسي في مصر والوطن العربي، والتي جاء ترددها كالتالي:-



قناة: SSC

القمر الصناعي: نيل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

القناة: BT Sport

القمر الصناعي: Astra 2F 28.2°E

التردد: 11344

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

ويوجد أيضًا عدة قنوات مفتوحة تنقل مباريات المسابقة

قناة IRIB TV3 HD Iran

قناة L’EQUIPE HD France

قناة LaLiga TV Bar HD Spain

قناة Sportdigital HD Germany

قناة Gol Mundial HD Spain

قناة Digi Sport 1 HD Romania

قناة Ziggo Sport Select HD

قناة Arena Sport 6 HD Croitia

قناة Plug RTL Belgium

قناة Sport 1/2 HD Czesh

قناة BTV ACTION HD Bulgaria

قناة Super Sport 2 HD Albania

قناة Sport 1/2 HD Israël

قناة MATCH Russia



ترتيب برشلونة وريال بيتس في جدول الدوري الإسباني



ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة يتواجد نادي ريال بيتس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

