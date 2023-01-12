Second half live بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس|| مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الخميس 12-1-2023 رابط يلا شوت yalla shoot
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتس، في الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي ريال بيتيس مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، في الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
توقيت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الاسباني
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة التي ستجمع بين برشلونة وريال بيتيس مساء غدًا الخميس عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
ويستضيف ملعب "الملك فهد الدولي" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليكس بالدي.
خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
تشكيل ريال بيتيس المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني
حراسة المرمى: روي سيلفا.
خط الدفاع: أيتور رويبال - جيرمان بيزيلا - إدجار جونزاليز - أليكس مورينو.
خط الوسط: ويليام كارفاليو - أندريس جواردادو.
خط الهجوم: لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كناليس - بورخا إيجليسياس.
من المقرر أن تنقل فعاليات مباريات كأس السوبر الإسباني لنسخة 2023، شبكة قنوات السعودية سبورتس الرياضية، وذلك بشكل أساسي في مصر والوطن العربي، والتي جاء ترددها كالتالي:-
قناة: SSC
القمر الصناعي: نيل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
القناة: BT Sport
القمر الصناعي: Astra 2F 28.2°E
التردد: 11344
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
ويوجد أيضًا عدة قنوات مفتوحة تنقل مباريات المسابقة
قناة IRIB TV3 HD Iran
قناة L’EQUIPE HD France
قناة LaLiga TV Bar HD Spain
قناة Sportdigital HD Germany
قناة Gol Mundial HD Spain
قناة Digi Sport 1 HD Romania
قناة Ziggo Sport Select HD
قناة Arena Sport 6 HD Croitia
قناة Plug RTL Belgium
قناة Sport 1/2 HD Czesh
قناة BTV ACTION HD Bulgaria
قناة Super Sport 2 HD Albania
قناة Sport 1/2 HD Israël
قناة MATCH Russia
ترتيب برشلونة وريال بيتس في جدول الدوري الإسباني
ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة يتواجد نادي ريال بيتس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.