بث مباشر برشلونة وريال بيتيس لايف live || مشاهدة مباراة ريال بيتيس وبرشلوةنة HD Stream جودة عالية تعليق عربي رابط SSC

يقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال بيتس، اليوم الخميس.



بث مباشر مباراة برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس



ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق 12/1/2023، في إطار منافسات الدور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة برشلونة أمام ريال بيتس



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين برشلونة ونظيره ريال بيتيس، اليوم الخميس 12 يناير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.



يلا كورة بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة برشلونة أمام ريال بيتس في كأس السوبر الإسباني



وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، حقوق بث مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل حصري، حيث تُنقل المباراة على قناة SSC 1 HD.



تردد قناة SSC 1 عبر نايل سات

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC 1 عبر عرب سات

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة أمام ريال بيتس في كأس السوبر الإسباني 2023



التشكيل المتوقع لبرشلونة



من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني على التشكيل التالي:-



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليكس بالدي.

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.



التشكيل المتوقع لريال بيتيس



من المتوقع أن يعتمد المخضرم مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس على التشكيل التالي في كأس السوبر الإسباني:-



حراسة المرمى: روي سيلفا.

خط الدفاع: أيتور رويبال - جيرمان بيزيلا - إدجار جونزاليز - أليكس مورينو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو - أندريس جواردادو.

خط الهجوم: لويز هنريكي - نبيل فقير - سيرجيو كناليس - بورخا إيجليسياس.

