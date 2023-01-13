أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-1-2023.. زيادة 10 جنيهات في سعر المعدن الأصفر

فى بداية التعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بدعم من صعود المعدن الأصفر في البورصة الدولية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية نحو 1850 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم.. المصنعية والدمغة الضريبية



وبالحديث عن المصنعية والدمغة فإن أسعار الذهب المصنعية تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخرى ويتراوح متوسط سعر المصنعية في المحلات بين 40 و65 جنيه وفقًا لكل عيار فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها أنّ سعر الذهب يختلف حسب النقوش الموجودة في كل قطعة، والشركة المصنعة لها، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعًا سواء في الشبكة أو الاستخدام الشخصي.



أسعار الذهب اليوم.. تحركات أسعار الذهب عالميا



قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% متجاوزة مستوى 1900 دولار للأونصة قبل أن تقلص مكاسبها الخميس 12 يناير كانون الأول، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأميركية في المستقبل.

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

وبحلول الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1886.19 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو أيار 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1889.50 دولار للأونصة.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.5% لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 23.74 دولار للأونصة، بعدما قفزت 3% في وقت سابق.

وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 1752.18 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 1.1% إلى 1059.04 دولار للأونصة.