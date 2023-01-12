ads

بابا فاسيليو يقترب من تدريب البنك الأهلي

الفجر الرياضي
بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

أكد عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن هناك تدعيمات جيدة للفريق ستتم في الفترة القادمة خلال الانتقالات الشتوية لتوفير البدائل خلال المرحلة المقبلة.


وقال جمال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الإدارة أنهت بالفعل جميع المشاكل التي عانى منها اللاعبين موضحًا أن هناك عروض بالفعل وصلت إلى لاعبي الفريق.


وأضاف:" هناك عروض للاعبي المحلة للرحيل عن الفريق في شهر يناير الحالي، ومسألة بيع أي لاعب سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم مصير بعض اللاعبين والتدعيمات القوية".

 

txt

البنك الأهلي يوجه الشكر لحلمي طولان والجهاز المعاون

txt

ميدو يكشف النقاب عن مدرب البنك الأهلي الجديد


وأشار إلى أن الفريق سيحاول تدعيم صفوفه بصفقات موضحًا أن اللاعب الذي سيرحل عن صفوف الفريق سيتم تعويضه بلاعب آخر.


وأكد أن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب المحلة السابق من المدربين الناجحين الذين حققوا مستويات طيبة في الدوري الممتاز مثلما فعل مع وادي دجلة وأنقذ الفريق من الهبوط في الموسم الأول قبل رحيله سريعًا في الموسم الثاني.


وأوضح أن رحيل بابافاسيليو إلى البنك الأهلي أمر وارد مؤكدًا أنه لا يعلم وجهته القادمة.
 

البنك الاهلي بابا فاسيليو غزل المحلة رياضة اخبار الرياضة

مواد متعلقة

هدف لا يتكرر كثيرا.. أوروك لاعب غزل المحلة يسجل هدفًا عالميًا من ركلة ركنية "فيديو"

آخرهم "بابافاسيليو".. 12 ضحية لـ "مقصلة المدربين" في الدوري المصري

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

رابط يلا كورة ماتش الاهلي | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر عبر On Time Sports

لايف ON TIME SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر دون تقطيع على اون سبورتس

عاجل.. سبب حصول محمود متولي على بطاقة صفراء في مباراة المصري البورسعيدي

بث مباشر تويتر.. برشلونة وريال بيتيس يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس Real مباشرة اليوم SSC

بث مباشر برشلونة وريال بيتيس لايف LIVE || مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس كأس السوبر الإسباني رابط SSC HD

بعد تصريحاته الأخيرة.. طارق الشناوي يطالب بإحاله مصطفى كامل للتحقيق

عاجل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع كبرى صفقات الموسم يناير الجاري