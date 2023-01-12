بابا فاسيليو يقترب من تدريب البنك الأهلي

أكد عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن هناك تدعيمات جيدة للفريق ستتم في الفترة القادمة خلال الانتقالات الشتوية لتوفير البدائل خلال المرحلة المقبلة.



وقال جمال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الإدارة أنهت بالفعل جميع المشاكل التي عانى منها اللاعبين موضحًا أن هناك عروض بالفعل وصلت إلى لاعبي الفريق.



وأضاف:" هناك عروض للاعبي المحلة للرحيل عن الفريق في شهر يناير الحالي، ومسألة بيع أي لاعب سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم مصير بعض اللاعبين والتدعيمات القوية".



وأشار إلى أن الفريق سيحاول تدعيم صفوفه بصفقات موضحًا أن اللاعب الذي سيرحل عن صفوف الفريق سيتم تعويضه بلاعب آخر.



وأكد أن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب المحلة السابق من المدربين الناجحين الذين حققوا مستويات طيبة في الدوري الممتاز مثلما فعل مع وادي دجلة وأنقذ الفريق من الهبوط في الموسم الأول قبل رحيله سريعًا في الموسم الثاني.



وأوضح أن رحيل بابافاسيليو إلى البنك الأهلي أمر وارد مؤكدًا أنه لا يعلم وجهته القادمة.

