أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 13-1-2023

اختبار صعب تمر به لجنة تسعير الوقود فى مصر حيث أنها من المقرر أن تعلن عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والمازوت وباقى المحروقات، وذلك فى ظل ارتفاع قياسي في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، ويترقب المواطن قرار اللجنة حول أسعار البنزين والسولار للربع السنوي الأول من 2023، وكانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي زيادة فاتورة دعم الوقود في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022.

الأسعار الجديدة للبنزين 2023.. أهم القواعد الأساسية



تعتمد لجنة سياسة تسعير الوقود في قرارها على عدة قواعد أساسية تتضمن تغيرات سعر الصرف وأسعار الخام عالميًا، إضافة إلى تغيرات مرتبطة بسعر التكرير والنقل ورسوم.

ووفقا لقواعد عمل اللجنة يحق لها زيادة أسعار الوقود أو خفضها بواقع 10% بما لا يتسبب في أزمة أو صدمة في السوق.



الأسعار الجديدة للبنزين 2023.. رد هام من الحكومة



وتم اتخاذ آخر قرار للجنة خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم خلاله تثبيت أسعار البنزين وعدم المساس بها، وذلك لجميع المشتقات البترولية وليس البنزين فقط.

قال طارق الملا، وزير البترول، إن خفض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، ستكون له انعكاسات علي اجتماع لجنة تسعير الوقود خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "سنعمل مع دول الجوار والشركات العالمية لزيادة الاستكشافات خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلي أن مصر بصدد الإعلان تفصيليا عن اكتشافات جديدة للبترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير البترول على أنه سيتم العمل على الإسراع في عمليات الاستكشاف لأنها ستكون لها عوائد اقتصادية كبيرة.

وأوضح أن مصر قامت بإنتاج أكثر من 50 مليون طن من الغاز الطبيعي في عام 2022، مؤكدا الاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف.



الأسعار الجديدة للبنزين 2023.. قائمة الأسعار الحالية



وفي آخر اجتماعات لجنة سياسة تسعير الوقود في مصر قررت تثبيت الأسعار عند مستوياتها السابقة كالتالي:

سعر لتر بنزين 80: 8 جنيه.

سعر لتر بنزين 92: 9.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95: 10.75 جنيه.

سعر لتر السولار: 7.25 جنيه.



الأسعار الجديدة للبنزين 2022.. دعم المواد البترولية في مصر



قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.