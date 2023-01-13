أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-1-2023 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم حالة من الاستقرار اليوم داخل الأسواق المصرية، ومختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة، وتراوحت أسعار اللحوم العجالي ما بين مستويات 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو لحم الماعز في الأسواق نحو 150 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 150 جنيها حتى 170 جنيها.

كما سجل سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز مستويات بين 180 و200جنيهًا، وتراوح سعر اللحم الضأن بين 190 إلى 250 جنيهًا للكيلو،وسجل سعر كيلو المفروم بين 145 إلى 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار حسب المنطقة

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية أسعار اللحوم بكافة أنواعها اليوم في الأسواق ومحال الجزارة وفقًا لآخر تحديثات الأسعار وما أعلنته شعبة القصابين (الجزارين) كالآتي..





أسعار اللحوم اليوم



شهدت أسعار كيلو اللحوم البلدي الكندوز بين 180 _200جنيه.

سجل سعر اللحم الضأن يتراوح بين 190 _250 جنيه حسب القطيعة.

بلغ سعر الموزة الكندوز 180_ 230 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الكبده الكندوز بين 155 _180 جنيه للكيلو.

سجل اللحم البرازيلى بين 110 _130 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضاني يبدأ من 190 جنيه حتي 250 جنيه.

سعر كيلو السجق البلدي 165 جنيه.

سعر كيلو الكبدة البقري والضأن 145 جنيه.

سعر كيلو الفلتو الكندوز 170 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجملي يبدأ من 150 جنيه حتى 170 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 200 و220 جنيه للكيلو وفقًا لآخر الأسعار.

وتراوح كيلو اللحوم المبردة ما بين 90 إلى 110 جنيها.

ووصل سعر البرجر البلدي نحو 110 جنيها.

وسجل سعر الممبار البلدي نحو 60 جنيها.

بينما وصل سعر الكفتة الحاتي نحو 110 جنيها.

وبلغ سعر الكبدة الصافي البلدي نحو 110 جنيها.

أسعار الكبدة البلدي اليوم

يتراوح سعر الكبدة البلدي بين 160 و180 جنيه.

يتراوح سعر الكبدة الضأن بين 160 و190 جنيه.

بينما يتراوح كيلو الكلاوي والقلب بين 150 و170 جنيه.

تراوح السجق البلدي بين 150 و180 جنيه.

تتراوح الكبدة المستوردة بين 80 و97 جنيه

سعر عرق التربيانكو 180 جنيه.

يتراوح سعر البوفتيك والأستيك بين 155 و160 جنيه.

تراوح سعر كيلو كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو.





أسعار اللحوم المستوردة اليوم:



بلغ سعر اللحم الهندي المستورد عند مستوى 92 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراوح سعر الكبدة المستوردة بين 80 وحتى 97 جنيهًا للكيلو الوحد.

سجل سعر اللحم البرازيلي المستورد بين 110 وحتى 130 جنيهًا للكيلو الواحد

سجل سعر اللحم الضأن المجمد 135 جنيه.

سجلت الكبدة سعر 135 جنيه.

يتراوح سعر اللحم المفروم بين 130 و180 جنيه.

سجل سعر السجق 120 جنيه.





أسعار اللحوم بالجمعيات الاستهلاكية

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الجمعيات الاستهلاكية تبيع السلع والمنتجات بسعر التكلفة، مشيرًا إلى أن اللحوم متوفرة في المجمعات على أعلى مستوى وتباع بـ 135 جنيه.

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قد أتاحت مبالغ مالية ضخمة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ، مما انعكس على السوق بشكل كبير، مما أدى إلى أن الوفرة في المعروض وبات يقابلها هبوطًا في الأسعار، وأن هناك إجراءات صارمة يتم اتخاذها من أجل مراقبة الأسواق وانضباط الأسعار