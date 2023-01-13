أسعد مواليد العام.. وأيام الخطر | ننشر التوقعات الفلكية فى ٢٠٢٣ للعالم الدكتور سيد الشيمى

مايو بداية السيطرة على التضخم بسياسات حكومية إيجابية جدًا

اهتمام متزايد بالنقل البحرى وحركة الموانئ ونجاحات اقتصادية لافتة فى مارس

انتعاش الصناعات الدقيقة والإلكترونية واهتمام بالصناعات الثقيلة والإنتاج الزراعى والتعدين فى الربيع.. ونشاط محدود لجماعات متطرفة

يونيو شهر استقرار أوضاع البورصة والبنوك وعقد صفقات تجارية ناجحة وتبادل تجارى

يتوقع خبير الأبراج، عضو الجمعية الفلكية الفرنسية، الدكتور سيد الشيمى، أن يشهد العام الجديد ٢٠٢٣ العديد من الأحداث السياسة المهمة، وبحسب حركة الأفلاك والقراءة التاريخية للأحداث المرتبطة بها فإن العام الجديد سيكون أحد الأعوام التى ستشهد أحداثًا مهمة فى مسار القضية الفلسطينية.

الظواهر الفلكية ومواقع الكواكب

تبدأ التوقعات بالظواهر الفلكية ومواقع الكواكب، منها حدوث كسوف كلى للشمس فى ٢٠ إبريل، يشاهد فى جنوب شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادى والقارة القطبية الجنوبية، ولا يشاهد فى بر المحروسة، كما يشهد العام خسوفا كليا للقمر يؤثر على مواليد برجى العقرب والسرطان، ويشاهد بشكل جزئى فى مصر، ثم كسوف كلى للشمس يوم ١٤ أكتوبر، ويشاهد فى أقصى غرب إفريقيا والأمريكتين، والمحيط الهادى والأطلنطى والقطب الشمالى، ولا يشاهد فى بر المحروسة.

ويشهد ٢٨ أكتوبر خسوفا جزئيا للقمر، ويشاهد فى بر المحروسة، وفى ٧ مارس يدخل زحل برج الحوت المائى ويظل به حتى ٢٦ مايو ٢٠٢٥.

وزحل The lawgiver كما سخره المولى عز وجل، رمز الانضباط والالتزام والقانون.

أما الحوت، آخر البروج فى النظام الشمسى، فهو يضبط وينظم المعانى الروحية والأخلاقية والسياسات القويمة، ويدفع بها فى خطط على الأرض، كما قدر وشاء رب العزة سبحانه.

وعند استعراض أثر وجود زحل فى الحوت المائى، نلاحظ أنه من ٢٥-٣- ١٩٦٤ وحتى ٣-٣-١٩٦٧، تم عقد القمة العربية فى سبتمبر ١٩٦٤ وانصب كل الاهتمام وقتها على موضوع استغلال نهر الأردن، ومنع إسرائيل من سرقة مياهه، وتم إنشاء قيادة عربية موحدة كان مقرها فى مصر الجديدة، لم تنفذ شيئًا حتى تم إلغاؤها، وكان ذلك قبل دخول زحل الحوت فى ٢٥ مارس ١٩٦٤، أما بعد دخوله لبرج الحوت تم عقد قمة عربية أخرى فى سبتمبر ١٩٦٤ كانت بالإسكندرية على شواطئ مياه البحر الأبيض (الحوت برج مائي) وفى تلك القمة أكملت قرارات قمة يناير فيما يتعلق بدعم التضامن والعمل العربى المشترك، أما فيما يتعلق بقضية فلسطين فقد تم تحديد الهدف القومى فى تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيونى، وتم الالتزام بخطة العمل العربى المشترك، سواء عاجلا أو أجلًا، وكذا تنفيذ المشروعات العربية لاستغلال مياه نهر الأردن، والتأكيد على الترحيب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية دعما للكيان الفلسطينى، واعتماد إنشاء جيش التحرير الفلسطينى.

ثم يخرج زحل من برج الحوت المائى ويدخل برج الحمل النارى، ويعلو شأن اليهود والملة اليهودية فتحدث نكسة ١٩٦٧.

(ملحوظة مهمة.. سيعود زحل إلى برج الحمل النارى من ٢٧ مايو ٢٠٢٥ حتى ٣ أبريل ٢٠٢٨).

عندما استمر زحل فى مسيره حتى وصل إلى برج السرطان المائى من ٢ - ٨ - ١٩٧٣ حتى ١٧ - ٩ - ١٩٧٥ وقعت حرب أكتوبر المجيدة، وتمكن الجيش العربى المصرى من كسر نظرية الأمن الإسرائيلية، وعبر أكبر عائق مائى فى قناة السويس وخط بارليف، ونظرا لأن السرطان وبال وهبوط للكوكب زحل، تأتى النتائج ببعض السلبيات التى أوجدتها ثغرة الدفرسوار، ثم يواصل زحل مسيره فى فلكه كما قدر وشاء رب العزة سبحانه، فيصل إلى برج العقرب المائى فى ٣٠ - ١١ - ١٩٨٢ فيحدث غزو لبنان واستهداف القيادة العربية الفلسطينية، ومجزرة صابرا وشاتيلا (٩ - ١٩٨٢) وتنجح الجهود المصرية والعربية فى إنقاذ القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونقلها إلى تونس، وكل ذلك أدى لبدء انتفاضة الحجارة ١٩٨٧.

ويواصل زحل مسيره فى فلكه فيصل إلى برج الحوت المائى من ٢ مايو ١٩٩٣ حتى ٨ أبريل ١٩٩٦، فتعقد اتفاقية أوسلو فى سبتمبر ١٩٩٣ والتى بمقتضاها تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية بنبذ الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل) وتحذف البنود التى تتعلق بها فى ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى، كما تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل على ٧٨٪ من أراضى فلسطين – أى كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة.

وتقر إسرائيل بحق الفلسطينيين فى إقامة حكم ذاتى (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضى التى تنسحب منها فى الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتى للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة) وإقامة مجلس تشريعى منتخب للشعب الفلسطينى فى الأراضى الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن فى الأراضى الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

ثم يكمل زحل دورة الـ ٣٠ عامًا ليعود إلى برج الحوت المائى فى مارس المقبل ٢٠٢٣.. إذن نحن الآن فى خضم أحداث كبرى فى القضية الفلسطينية، نرجو ونسأل المولى عز وجل أن تكون فى صالح الشعب العربى الفلسطينى وقضية فلسطين خاصة مع بدء ولاية نتنياهو والتى بدأها برغبته فى توسيع نطاق السلام كما يزعم.

دخول المشترى إلى برج الثور فى 16 مايو 2023

المشترى كما سخره المولى عز وجل، كوكب الوفرة والسعة والتضخم، وكل ما غلى ثمنه فى برج الحمل، برج النشاط والحركة السريعة والاندفاع، ويؤدى بقدر الله عز وجل إلى الرغبة فى التوسع والثراء الفاحش، ويلهم العقل بسياسات مباشرة على أرض الواقع، ما يؤدى إلى الرغبة فى المزيد من التوسع، ودخوله إلى برج الثور يؤدى إلى أن التضخم المالى سوف يتم السيطرة عليه، وفق سياسات اقتصادية حكومية إيجابية جدًا.

فصل الشتاء من ١ يناير إلى ٢٠ مارس ٢٠٢٣

بعض المشاكل تعوق الاستيراد والتصدير فى بر مصر المحروسة، وتراجع دخول بعض الهيئات والمؤسسات، ومشاكل قضائية وتشريعية تتعلق بسن بعض القوانين التى لا تلقى تأييدا شعبيا، وظهور بعض الخلافات الدينية، وأعمال عنف ضد المرأة، واهتمام متزايد بما يتحقق من إنجازات حكومية فى مجال التكنولوجيا والاتصالات والمواصلات والصناعات الدقيقة، وظهور نشاط فنى متميز وكتابات دينية مهمة، واهتمام متزايد بالنقل البحرى وحركة الموانئ والتجارة البحرية وقناة السويس، ومؤشرات إيجابية لنجاحات اقتصادية واعدة وأرباح تتحقق للبنوك والبورصة والمؤسسات المالية، ومتغيرات أو تغييرات حكومية إيجابية جدًا، واقتراح بتغييرات فى الدستور أو فى بعض القوانين المهمة، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية.

فصل الربيع من 20 مارس إلى 21 يونيو 2023

تشهد تلك الفترة تحسنًا فى أحوال الفلاحين وأصحاب المعاشات، ونجاح الإعلام فى إبراز إنجازات الدولة خاصة فى مجال مكافحة الجريمة، وسوء أحوال بعض الفنانين، وظهور مشاكل وخلافات فنية، ويخشى من حوادث لبعض الفنانين أو فى بعض الحفلات الغنائية، كما تشهد قوة وسيطرة مؤسسات الدولة، مع وجود متغيرات أو تغييرات حكومية إيجابية جدًا، وخطوات تنفيذية ملموسة فى مجال الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، واحترام الحريات الشخصية، خاصة حرية المرأة، وازدياد نشاط قطاع الصناعات الدقيقة والإلكترونية، ورواج فى نشاط النقل الجوى، واستقرار الأمن الداخلى، واهتمام متزايد بالصناعات الثقيلة، والإنتاج الزراعى والتعدين واستخراج المعادن المختلفة والنادرة، ونشاط محدود لبعض الجماعات المتطرفة يواجه بكل الشدة، كما تشهد حوادث طبيعية كغرق سفن أو حرائق أو أضرار تلحق بناقلات بترول.

فصل الصيف من 21 يونيو إلى 23 سبتمبر 2023



نجاح ملحوظ فى المجال الاقتصادى، واستقرار أوضاع البورصة والبنوك والمؤسسات المالية، وزيادة فى الإنتاج الزراعى، ونجاح فى مجال التجارة الخارجية، وعقد صفقات تجارية ناجحة، وتبادل تجارى للدولة إيجابى جدا، كما تشهد تلك الفترة جدلا سياسيا ومشاكل فى القطاع البحرى، وربما غرق سفن، كما تتعرض البلاد لبعض الظواهر الطبيعية البحرية كالفيضانات أو تسرب غاز أو حوادث تسمم جماعى، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وسن قوانين لا تلقى ترحيبا، واهتماما بالرياضة وتنظيم بطولات رياضية، وعزل أحد كبار القادة، وحوادث طبيعية مفاجئة، كالحرائق أو حوادث طائرات أو قطارات أو زلازل وهزات أرضية.

فصل الخريف من 23سبتمبر حتى 21 ديسمبر



تشهد تلك الفترة متغيرات حكومية إيجابية جدا، واهتماما بتطوير الخدمات الأساسية، وإشادة الإعلام بما تحققه الحكومة من إنجازات اقتصادية، وصفقات تجارية عامة وناجحة، وتطور نظم المؤسسات القضائية والتشريعية، وسن قوانين جديدة ورواج تجارى، وارتفاع أسعار النفط، ونجاح ملحوظ فى المجال الفنى، وعجز فى الموازنة العامة ويخشى من حدوث بعض الحرائق.

أيام ينبغى الحذر فيها

يناير: ٧،١٢،١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢.

فبراير: ٤،٥،١٠،١٦،١٩،١٧،٢١.

مارس: ٢،٧،١٤،١٥،١٦،١٧،٢٠،٢١،٢٣،٢٥،٢٦٢٨.

أبريل: ٣،١١،١٤،٢٠،٢١.

مايو: ١،٤،٩،١٥،١٨،٢٠،٢١،٢٣،٢٨.

يونيو: ٤،٥،١١،١٥،١٨،٢٥،٢٦.

يوليو: ١،١٠،٢٠،٢٣.

أغسطس: ٢،٧،١٣،١٦،١٧،٢٢،٢٧،٣٠.

سبتمبر: ٦،١٧،١٤،١٥،٢٩.

أكتوبر: ٢٩/٢٨/٢١/٢٠/١٤/١٣/١٢/١١/ ٩/٢.

نوفمبر: ٢٧/٢٥/٢٣/٢١/٢٠/١٩/١٨/١٧/١٣/١٢/١١/١٠/٤/٣.

ديسمبر: ١٧/١٣/١٠/٨/٣ من ٢٢ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣.

أسعد المواليد فى 2023

من ولدوا خلال الفترات الأتية:

من ١ /١/ ١٩٤٠ حتى ٢٦ / ٥ / ١٩٤١

من ٢٠ / ٤ / ١٩٥١ حتى ١٠ / ٥ / ١٩٥٣

من ٤ / ٤ / ١٩٦٣ حتى ٢٢ / ٤ / ١٩٦٥

من ١٩ / ٣ / ١٩٧٥ حتى ٢٣ / ٨ / ١٩٧٦

من ١٧ / ١٠ / ١٩٧٦ حتى ١٣ / ٤ / ١٩٧٧

من ٣ / ٣ / ١٩٨٧ حتى ٢١ / ٧ / ١٩٨٨

من ١ / ١٢ / ١٩٨٨ حتى ١٢ / ٣ / ١٩٨٩

من ١٤ / ٢ / ١٩٩٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠

من ٧ / ٦ / ٢٠١٠ حتى ٩ / ٩ / ٢٠١٠

من ٢٣ / ١ / ٢٠١١ حتى ١١ / ٦ / ٢٠١٢

من ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢.

