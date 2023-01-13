سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 13/1/2023 في البنوك

سجل سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعل المواطنون في بحث شبه دائم عن أسعار العملة الأمريكية الخضراء مقابل نظيرتها المحلية، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

سعر الدولار أمام الجنيه

وشهد سعر الدولار اضطرابا منذ الأربعاء الماضى، حيث تخطى حاجز الـ32 جنيها في بعض الأحيان، قبل أن يتعافى الجنيه المصري مجددا ليسجل الدولار الواحد نحو 29.55 في مختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

وترصد بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق الـ13 من يناير 2023، في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى، اليوم الجمعة 13 يناير 2023، سعر 29.5 جنيه للشراء 29.55 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بتك مصر

وصل سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الجمعة 13 يناير 2023 إلى 29.5 جنيه للشراء 29.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك قناة السويس 29.5 للشراء، 29.6 للبيع.

سعر الدولار اليوم مصر في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم الجمعة 13 يناير 2023، إلى 29.55 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد 65. 29

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 13 يناير 2023 في بنك الإسكندرية يسجل سعر 29.55 جنيه للشراء، كما سجل سعر 29.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير

سجل صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير اليوم الجمعة 13 يناير 2023، سعر.30.3 جنيه للشراء 30.4 جنيه للبيع.