سعر الذهب اليوم الجمعة 13/ 1/ 2023 في الأسواق المحلية والعالمية

سعر الذهب، شهدت أسعار المعدن الأصفر اضطرابا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، نتيجة للمتغيرات العالمية التي انعكست بدورها على سعر الذهب على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا التي كبدت العالم الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب ارتفاعا وقفزات غير مسبوقة، حيث تخطى الـ2000 جنيه في بعض الأحيان قبل أن يعاود الهبوط مجددا وواصل سلسة نزوله إلى أن سجل خسارة كبيرة خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الـ13 من يناير 2023، بواقع 45 جنيها مقارنة بسعر يوم أمس.

سعر الذهب اليوم

وهبط سعر البذهب بشكل ملحوظ حيث سجل خلال تعاملات أمس الخميس 1875 جنيها للجرام الواحد، بينما هبط اليوم الجمعة مع بداية العاملات لـ1830 جنيها، ليعود للهبوط بعدما قفز بنحو 150 جنيها خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس، بعد قفزة سعر الدولار في البنوك، من مستوى 27 جنيهًا إلى فوق 30 جنيهًا في المتوسط..

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الجمعة 13/ 1/ 2023 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 عند 1220 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1569 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر داولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية إلى 1830 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر انتشارا في المدن والمحافظات الساحلية نحو 2091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13 يناير 2023

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14640 جنيه وهو السعر الذي قد يختلف من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وشهدت الأسواق العالمية خلال تداولات يوم أمس الخميس ارتفاع سعر الذهب إلى 1889 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 1.26%، وفقا لآخر إحصائيات وبيانات وكالة بلومبرج.