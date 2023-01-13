23.3 % زيادة في الصادرات المصرية تقفز خلال 10 أشهر

لتسجل 42.8 مليار دولار



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة 23.3%.

وحول أعلى عشر دول استيرادا من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، جاءت إسبانيا بالمركز الأول بقيمة 3.1 مليار دولار ثم تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار تلتها أمريكا بقيمة 2 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 2 مليار دولار.

وحلت هولندا بالمركز السادس بقيمة 1.7 مليار دولار ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار ثم الصين بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبشان أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022 جاء الغاز الطبيعي المسال في المقدمة بقيمة 7.9 مليار دولار ثم الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ثم منتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار ثم الملابس الجاهزة بقيمة 2.1 مليار دولار ثم لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار ثم فواكه طازجة بقيمة 1.4 مليار دولار ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 818.1 مليون دولار ثم البطاطس بقيمة 370.6 مليون دولار، ثم صادرات سجاد وكليم بالمركز العاشر بقيمة 342.7 مليون دولار.