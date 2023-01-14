صعود سلمي الطيب وهنا معتز إلى الدور ربع النهائي لبطولة كارول ويمولر للإسكواش

صعدت سلمي الطيب وهنا معتز لاعبتي أندية وادى دجلة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كارول ويمولر للإسكواش للسيدات، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تغلبهن في الدور الـ16، بنتيجة (3-2)، للأولى، وبنتيجة (3-1) للاعبة الثانية.

فازت اللاعبة سلمي الطيب المصنفة 63 عالميًا، في مباراة الدور ال16 من البطولة على اللاعبة مريم متولي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (5-11) (8-11) (11-9) (11-5) (11-7) في مباراة استمرت 45 دقيقة، كما تغلبت اللاعبة هنا معتز علي منافستها الهندية جوشنا شينابا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-8) (11-13) (11-6) )11-8) في مباراة استمرت 39 دقيقة.

ومن المقرر أن تخوض اللاعبتان مباراة دور ربع النهائي لبطولة كارول ويمولر في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، وتلتقي بطلة وادى دجلة سلمي الطيب المصنفة رقم 63 عالميًا اللاعبة جورجينا كيندي المصنفة رقم14 عالميًا، وتلعب بطلة وادى دجلة هنا معتز المصنفة رقم 41 عالميًا مع اللاعبة ساتومي وتابي المصنفة رقم 32 عالميًا.

وانطلقت بطولة كارول ويمولر للإسكواش في مدينة بروكلين في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 يناير وتستمر فعاليتها حتى 15 يناير الجاري، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات البرونزية بمجموع جوائز 51.3 ألف دولار للسيدات، ويشارك بها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة فريق وادى دجلة المشاركة بالبطولة 3 لاعبات من أندية وادى دجلة وهن: نور خالد أبو المكارم، وهنا معتز أيوب، وسلمى أحمد الطيب.