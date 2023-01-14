تأهل لاعب وادي دجلة مازن هشام إلى الدور ربع النهائي لبطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش

صعد لاعب أندية وادى دجلة مازن هشام إلى الدور ربع النهائي لبطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش، والمقامة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تغلبه على مواطنه علي أبو العنين في الدور الـ16، بنتيجة (3-1).



استطاع اللاعب مازن هشام المصنف ال 10عالميًا التأهل إلى ربع النهائي بعد أن تغلب على منافسه علي أبو العنين المصنف رقم37 عالميًا في مباراة الدور الـ 16 من البطولة بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7) (1-11) (11-4) (11-6) في مباراة استمرت 42 دقيقة.

ومن المقرر أن يخوض الدجلاوي مازن هشام مباراة دور ربع النهائي لبطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، ويلتقي لاعب وادى دجلة مازن هشام المصنف رقم 10 عالميًا باللاعب الميكسيكي ليونيل كارديناس المصنفة رقم 30 عالميًا.

وانطلقت بطولة هيوستن المفتوحة للسكواش في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 يناير وتستمر فعاليتها حتى 15 يناير الجاري، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات الذهبية بمجموع جوائز110 ألف دولار للرجال، ويشارك بها 24 لاعب من مختلف أنحاء العالم.