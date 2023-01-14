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240 مدربا ومدربة فى مؤتمر اتحاد التنس الأول للمدربين

الفجر الرياضي
مدربو التنس
مدربو التنس

شهدت بداية مؤتمر اتحاد التنس الأول للمدربين المقام حاليا بنادى سماش حضورا مكثفا حيث بلغ العدد 240 مدربا ومدربة من كافة الاندية والأكاديميات.


ويات تنظيم إتحاد التنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعى للمؤتمر ضمن خطة الاهتمام بكل عناصر اللعبة البيضاء حيث يستهدف  زيادة رفع مستوى المدربين والمدربات لجميع المراحل السنية من كافة الأوجه الخاصة باللعبة البيضاء فنيا وبدنيا وإداريا.


ويحاضر فى المؤتمر الذى يختتم بعد غدا الاحد عدد من خبراء اللعبة الأجانب الدوليين والمحليين فى كل التخصصات وهم فرانك كورا وأمين بن مخلوف ورافايل مارتينيز وكارلوس فال وضياء نبيل ومصطفى نعيم ونائل زكى ومحمد رمضان وعلى شكرى.


وشهد المؤتمر حضور كل من نائب رئيس إتحاد التنس حسن العروسى والمهندس وليد سامى السكرتير العام للاتحاد والمهندس محمد إبراهيم عضو مجلس الادارة ونهلة بدران منسق عام اللجان بالاتحاد.

اتحاد التنس رياضة اخبار الرياضة الاخبار الرياضية محمد إبراهيم

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