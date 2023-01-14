سعر الدولار اليوم السبت 14-1-2023 بالبنوك المصرية العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، عاد سعر الدولار إلى الاستقرار أمام الجنيه مجددا بعدما شد في الآونة الأخيرة اضطرابا ملحوظا، متأثرا بالمتغيرات العالمية الكبيرة التي بدأت بجئحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية المتمرة.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه اليوم السبت الموافق الـ14 من يناير 2023، ليستقر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند الـ29.51 جنيه للشراء و29.64 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم السبت

وارتفع سعر الدولار في الأسبوع الماضي بشكل غير مسبوق حيث تخطى حاجز الـ32 جنيها قبل أن يتعافى الجنيه المصري أمامه مجددا ويستقر عند الـ29.50، مع توقعات بارتفاعه مجددا مع عودة البنوك للعمل مجددا.

سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية

وترصد بوابة الفجر آخر تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه بيع وشراء اليوم السبت 14 يناير 2023، بعد آخر ارتفاع شهده الدولار مقابل الجنيه الأسبوع الماضي، في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 يناير 2023، نحو 29.6 جنيه شراء و29.55 جنيه بيع داخل بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.6 جنيه شراء و29.55 جنيه بيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 29.5 جنيه شراء و29.6 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 29.55 جنيه شراء و29.65 جنيه بيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قيمة سعر 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 29.5 جنيه شراء و29.55 جنيه بيع.