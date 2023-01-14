ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023، لتُسجل أعلى مستوياته مؤخرًا، وحدث صعود غير متوقع لجرام الذهب عيار 21 وأصبح صعود تاريخي أكثر شيوعا، حيث ارتفع بأكثر من 2 ريال دفعة واحدة، ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية تفاصيل حول أسعار الذهبفي السعودية:

سعر المعدن الأصفر عالميًا

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، ليصل إلى سعر 1905.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1008 بتوقيت جرينتش.

فيما ارتفع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي.

وأسعار المعدن الأصفر داخل المملكة، إليكم التفاصيل:

سعر عيار الذهب 24 231.49 ريال سعودي سعر عيار الذهب 22 202.55 ريال سعودي سعر عيار الذهب 18 173.61 ريال سعودي سعر عيار الذهب 14 134.37 ريال سعودي سعر الجنيه الذهب 1.590 ريال سعودي سعر كيلو الذهب 228.922 الف ريال سعودي

احتمالية زيادة أسعار الذهب مجددا في السعودية

وتشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار المعدن النفيس مُجددًا خلال الأيام المقبلة، فيظل الأزمة الاقتصادية العالمية، واتجاه المستثمرين إلى شرائه باعتباره ملاذًا آمنًا.