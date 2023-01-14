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رونالدو أساسي..مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم بث مباشر اون لاين في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بث مباشر مباراة النصر
بث مباشر مباراة النصر والشباب

البث المباشر لمباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

يبحث العديد من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن بث مباشر لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي.

ويلتقي النصر نظيره الشاب، اليوم السبت، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب النصر والشباب في الدوري

ويتصدر النصر جدول الدوري برصيد 29 نقطة بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "النصر والشباب" ((اضغط هنا)) 

بث مباشر مباراة النصر والشباب

أقيمت 32 مباراة تاريخيا بين النصر والشباب وفاز العالمي في 12 مواجهة سابقة، بينما فاز الشباب في 13 مواجهة، وكان التعادل حاضرا في 7 مباريات.

وسيعرض لكم موقع «الفجر» بث مباشر مباراة النصر والشباب دون تقطيع وبجودة عالية.

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