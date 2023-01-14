مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر ssc رابط تويتر النصر بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر مشاهدة مباراة نادي الشباب أمام نادي النصر اليوم السبت 14 يناير 2023، تذاع على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، دون تقطيع، وبجودة عالية HD، مع تعليق مشاري القرني ؛ القنوات الناقلة وموعد عرض مباراة النصر والشباب اليوم السبت 1-14-2023، جزء من الأسبوع الثالث عشر من دوري روشان السعودي لكرة القدم 2022/2023.

وستعرض مباراة الشباب والنصر على القناة الرياضية السعودية بتقنية HD، وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 22 ألف متفرج.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر

يحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وخاض نادي النصر 12 مباراة وفاز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. وأحرز 27 هدفا في مجموع مبارياته فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

وخاض نادي الشباب 12 مباراة وفاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين. وأحرز 29 هدفا في مجموع مبارياته فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وكانت آخر مواجهة للنصر في الدوري السعودي هذا الموسم ضد الطائي في 6 يناير 2023، وانتهت المباراة بفوز النصر 2-0.

آخر مواجهة للشباب في الدوري السعودي الموسم الحالي كانت أمام نادي الاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

آخر مواجهة جمعت بين النصر والشباب في الدوري السعودي كانت بتاريخ 6 مايو 2022، وانتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-2.

ما هو موعد مباراة الشباب والنصر؟

تُذاع مباراة نادي النصر ونادي الشباب اليوم السبت 14 يناير 2023، في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفيما يلي موعد عرض المباراة بتوقيت الدول العربية:

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان.

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية والبحرين وقطر والكويت واليمن والعراق وتركيا.

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسَلْطَنَة عُمان.