ads

عاجل.. لجنة المسابقات تصدر عقوبات نارية على الأهلي والزمالك وعبد الله السعيد

الاهلي
الاهلي

قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة في رابطة الأندية بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز، وجاءت كالتالي:

الداخلية والبنك الأهلى
تغريم الداخلية 20 ألف جنيه للاعتراض الجماعى على الحكم

بيراميدز وفيوتشر
تغريم بيراميدز 20 ألف جنيه لسباب الجماهير، و20 ألف جنيه أخرى بسبب تجمع اللاعبين حول حكم المباراة للاعتراض.
إيقاف عبد الله السعيد مباراة واحدة بعد الطرد للإنذار الثانى.
تغريم عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر 20 ألف جنيه 
لتأخر تسليم الاسكورشيت للحكم في الموعد المحدد.

 

txt

حال تخطي أوكلاند سيتي.. من هو منافس الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ؟

txt

عاجل| اسم مفاجأة.. تعرف على الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك في الدوري

الاسماعيلى والمقاولون 
تغريم الاسماعيلى 20 ألف جنيه للسباب الجماعى، و20 ألف جنيه أخرى للتجمع حول الحكم للاعتراض.

الزمالك والاتحاد
غرامة 20 ألف جنيه على الزمالك لعدم حضور فيريرا المدير الفني المؤتمر الصحفى عقب المباراة.


الاهلى والمصرى
تغريم النادى الأهلى 20 ألف جنيه للسباب الجماعى، و20 ألف جنيه أخرى لتجمع اللاعبين حول الحكم للاعتراض.
تغريم النادى المصرى 20 ألف جنيه للسباب الجماعى.
 

مواد متعلقة

زيزو يقود هجوم الأبيض.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

عاجل.. المحكمة الرياضية ترفض طلب الأهلي بشأن عبد الله السعيد

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من التعليم بشأن تسريب امتحانات أولى وثانية ثانوي (فيديو)

عاجل.. محمد رمضان يرفض التصوير مع الجمهور بعد الانتهاء من عزاء والد ريم البارودي

شاهد.. سبب وقف منى العمدة مذيعة "الجمهورية الجديدة" وإحالتها للتحقيق

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر ssc رابط تويتر النصر بث مباشر

عاجل.. روبي تتزوج رسميًا بعد الإنتهاء من تصوير مسلسل "حضرة العمدة" رمضان 2023

عاجل.. ثنائي الزمالك يعلنان العصيان على فيريرا ويطلبان الرحيل

"النهار" تعلن وقف مذيعة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" وإحالة العاملين به للتحقيق

عاجل.. نجم الزمالك الصاعد يقترب من الرحيل