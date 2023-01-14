RONALDO بث مباشر قمة النصر والشباب في الدوري السعودي SSC مشاهدة النصر يلا شوت

بث مباشر لأحداث القمة المرتقبة بين فريقي النصر السعودي ضد نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، في ظل مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي 2022-2023..

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تمثل المباراة صراعًا كبيرًا بين القائد والوصيف، في ظل اشتداد الصراع على الصدارة بعد مرور 12 جولة من حياة المنافسة.

وتنطلق مباراة الشباب أمام النصر في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة. حيث سيستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز القمة المقبلة في ظل الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.

ويتنافس فريق النصر في مباراة الليلة، على رأس جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023، برصيد 29 نقطة يجمعها من 12 مواجهة، بعد فوزه في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسارة. مواجهة واحدة ولها 27 هدفا و6 أهداف فقط.

بينما يحتل فريق الشباب صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، من 8 انتصارات وتعادلين وخسارتين، متقدما بـ4 نقاط على فريق النصر الذي يتفوق في الصدارة برصيد 29 نقطة من نفس الرقم. من المباريات.

وكان فريق الشباب تعادل أمام نظيره اتحاد جدة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فى المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

فيما حقق فريق النصر السعودى انتصارا سهلا على نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

من جانبه، قال رودى جارسيا مدرب النصر، فى تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الفرنسية، "إن رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب فى الدوري بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا في الدورى السعودي ضد الاتفاق 22 يناير".

وأضاف المدرب الفرنسي، "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر، بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر فى المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والنصر بالدوري السعودي

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، ماجد قشيش.

خط الوسط: علي الحسن، لويس جوستافو، سامي النجعي.

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، جلال الدين ماشاريبوف، أنديرسون تاليسكا.

فيما يأتي تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر كالآتي:

حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: نادر الشراري، اياجو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: جريجورز كريتشوفياك، حسين القحطاني، ايفر بانيجا.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.

معلق مباراة الشباب والنصر في دوري روشن

سيتولى مشاري القرني التعليق على أحداث مباراة الشباب والنصر المرتقبة، حسب ما أعلنته قنوات SSC.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن

تتولى مجموعة قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الشباب والنصر في دوري روشن عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD.