النصر والشباب بث مباشر رابط تويتر "هدف رونالدو الأول" بطولة دوري روشن المحترفين الجولة الـ13

يتجه أنظار جماهير الكرة السعودية نحو أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) لمشاهدة مباراة قوية بين النصر والشباب، مساء اليوم السبت 14 يناير، لأحداث الثالث عشر. جولة دوري روشان السعودي.

تقدم الفجر لمتابعيها وزوارها رابطًا لمباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم، مع انطلاق صافرة البداية المقررة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي للقاهرة، ومباراة الشباب ضد النصر ستنقل مباشرة على قناة SSC SPORT 1 HD. أداء المعلق مشاري القرني.

النصر والشباب بث مباشر رابط تويتر

ويظهر النصر بشكل مميز للغاية منذ بداية البطولة السعودية، حيث يتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الطائي بهدفين دون رد.

استعد العلمي لهذه القمة الصعبة بتركيز كامل ومعنويات عالية، حيث يطمح الفريق اليوم لتحقيق النصر من أجل الاستمرار في التمسك بالصدارة واللعب بنبرة الانتصارات لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب وتوسيع نطاق الانتصارات. الفرق مع الخصم بالنقاط.

وفي نفس السياق، يقدم الشباب أداء جيد في الفترة الأخيرة بالبطولة، على الرغم من التعادل الإيجابي أمام الاتحاد في المرحلة السابقة بهدف لكل منهما، ليبقى في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة متساويًا مع الثالث الهلال والرابع التعاون بنفس رصيد النقاط.

ويستهدف الليث الأبيض اليوم القفز نحو الصدارة والتساوي مع الخصم بنفس الرصيد، ولكن هذا يتطلب منه القتال العالي أمام العالمي لمحاولة اقتناص النقاط الكاملة للاستمرار في الضغط عليه والصراع بقوة على اللقب.