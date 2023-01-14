النصر × الشباب مباشر النصر والشباب بث مباشر الان twitter

مباراة النصر والشباب. مباراة الديربي المتوقعة لجماهير جولة الساحرة بين النصر ضد الشباب، والتي تأتي ضمن لقاءات دوري روشن للمحترفين السعودي، في إطار الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة. وفيما يلي سنشرح موعد مباراة النصر ضد الشباب، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين في تلك المواجهة المرتقبة، وكذلك نتائج الجولة الأخيرة لكل فريق.

مشاهد مباراة النصر والشباب اليوم

عشاق الكرة السعودية ينتظرون المواجهة المرتقبة بين فريقي النصر والشباب في الدوري السعودي موسم 2022-2023. بعد توقيع فريق النصر عقدا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تتجه أنظار جميع مشجعي ساحرة الجولة في العالم نحو الدوري السعودي، خاصة اليوم لمشاهدة مباراة النصر. والشباب.

يستضيف نادي الشباب السعودي نظيره النصر، وتنطلق المباراة اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر يناير للعام الميلادي 2023. تأتي المباراة في إطار اليوم الرابع من المواجهات القائمة ببطولة الدوري السعودي في جولته الثالثة عشر.

تنطلق صافرة بداية موعد مباراة النصر والشباب مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً حسب ساعة غرينتش، وسوف يستضيف لقاء الفريقين استاد ملعب فيصل بن فهد. كما يأتي توقيت اللقاء، حسب الدول العربية والخليجية الأخرى كما يلي:

تبدأ مباراة النصر والشباب مساء اليوم في السابعة ونصف بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أيضًا تنطلق في الثامنة والنصف بتوقيت مكة والسعودية.

كما تبدأ في التاسعة ونصف حسب دولة الإمارات.

في ظل تزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب، من قبل جماهير كرة القدم العالمية والمحلية والعربية لمتابعة هذا اللقاء، لا سيما بعد أن أعلن فريق نادي النصر عن التعاقده مع نجم البرتغال العالمي كرستيانو رونالدو. نود أن نخبرك بأنه يمكنك متابعة اللقاء عبر بث مباشر من قنوات SSC على التردد التالي: 12418، بمعدل ترميز 27500، وضبط معدل الاستقطاب أفقي.

سعى فريق النصر السعودي إلى الابتعاد عن منافسه نادي الشباب في جدول ترتيب الدوري، والانفراد بالصدارة لتعزيز فرص تتويجه بلقب دوري روشن للموسم الجاري 2022-2023، وعلى الجانب الآخر يرغب نادي الشباب في التساوي مع النصر في عدد النقاط بالفوز في تلك المواجهة. لذلك سوف نوضح تشكيل مباراة النصر والشباب المتوقعة لتلك المواجهة القوية اليوم السبت (Saturday).

تشكيل نادي النصر

يترقب جميع مشجعي فريق النصر الرياضي بداية المشاركة الفعلية لنجمهم الجديد كرستيانو رونالدو في تشكيل الفريق، ولكن رودي غارسيا المدير الفني للفريق كان قد أعلن بأن أول مشاركة له مع الفريق سيكون في اللقاء الذي سيجمع بين ناديي النصر والهلال أمام الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان. لذلك من المتوقع أن يأتي تشكيل النصر السعودي كما يلي:

المركز اسم اللاعب

حارس مرمى الفريق دافيد أوسبينا

الدفاع عبدالإله العمري / ألفارو / علي لاجامي

الوسط لويز جوستافو، واللاعب سلطان الغنام، وماشاريبوف، واللاعب عبدالله الخيبري

وسط هجومي بيتي مارتينيز، وبجانبه سامي النجعي

الهجوم أندرسون تاليسكا

تشكيل نادي الشباب

من المتوقع أن يبدأ فيسينتي مورينو المدير الفني لفريق الشباب مباراة الدربي التي تجمع بين النصر والشباب في الجولة الـ13 اليوم بالتشكيل التالي:

المركز اسم اللاعب

حارس مرمى الفريق كيم سيونج جيو

دفاع حسان تمبكتي / اللاعب متعب الحرب / يإياغو سانتوس / اللاعب فواز الصقور

وسط إيفر بانيغا / غرزيغورز كريتشوفياك / اللاعب حسين القحطاني

وسط هجومي هتان باهبري / كارلوس جونيور

هجوم كريستيان جوانكا

نتائج مواجهات الشباب والنصر في الجولة الماضية

التقى فريق نادي النصر السعودي في مباراة الجولة الثانية عشر في مسابقة بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام فريق الطائي، وكان ذلك في مساء الجمعة الماضي بتاريخ 6 يناير، وكانت المباراة قد انتهت بتفوق النصر وإحراز هدفين نظيفين لتنتهي نتيجة المباراة 2-0.

على الجانب الآخر واجه فريق الشباب نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهم مساء يوم الاثنين الماضي، على هامش اللقاء المؤجل من الجولة الـ9 ببطولة دوري روشن السعودية للمحترفين، وكان التعادل الإيجابي قد ساد على مجريات اللقاء لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.