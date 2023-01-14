لايف كورة.. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اون لاين اليوم السبت في الدوري السعودي

بث مباشر للمباراة المرتقبة بين الشباب والنصر في إطار مباريات الدوري السعودي.، ينتظر مشجعو الكرة السعودية بفارغ الصبر مواجهة ثقيلة بين الشباب والنصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض، في إطار الجولة 13 من دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023..

مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يحتل النصر صدارة جدول ترتيب روشان ليج، برصيد 29 نقطة، من 9 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، بينما يحتل الشباب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، من 8 انتصارات وتعادلين، وخسارتان.

العلمي يغيب عن خدمات نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، بسبب عقوبة الإيقاف، فيما يغيب الكاميروني فنسنت أبو بكر عن حسابات رودي جارسيا، حيث إنه في طريقه للانتقال إلى نادي بشيكتاش التركي.

ومن المتوقع أن ينظم كريستيانو رونالدو مع فريقه الانتصار بشكل طبيعي ابتداء من مباراة الاتفاق.

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم

سيتم نقل المباراة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بتعليق مشاري القرني.

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، ماجد قشيش.

خط الوسط: علي الحسن، لويس جوستافو، سامي النجعي.

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، جلال الدين ماشاريبوف، أنديرسون تاليسكا.

تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: نادر الشراري، اياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: جريجورز كريتشوفياك، حسين القحطاني، ايفر بانيجا.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.

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