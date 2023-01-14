ads

لايف كورة.. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اون لاين اليوم السبت في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر للمباراة المرتقبة بين الشباب والنصر في إطار مباريات الدوري السعودي.، ينتظر مشجعو الكرة السعودية بفارغ الصبر مواجهة ثقيلة بين الشباب والنصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض، في إطار الجولة 13 من دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023..

مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يحتل النصر صدارة جدول ترتيب روشان ليج، برصيد 29 نقطة، من 9 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، بينما يحتل الشباب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، من 8 انتصارات وتعادلين، وخسارتان.

العلمي يغيب عن خدمات نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، بسبب عقوبة الإيقاف، فيما يغيب الكاميروني فنسنت أبو بكر عن حسابات رودي جارسيا، حيث إنه في طريقه للانتقال إلى نادي بشيكتاش التركي.

ومن المتوقع أن ينظم كريستيانو رونالدو مع فريقه الانتصار بشكل طبيعي ابتداء من مباراة الاتفاق.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "النصر والشباب" ((اضغط هنا)) 

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم

سيتم نقل المباراة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بتعليق مشاري القرني.

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، ماجد قشيش.

خط الوسط: علي الحسن، لويس جوستافو، سامي النجعي.

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، جلال الدين ماشاريبوف، أنديرسون تاليسكا.

تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: نادر الشراري، اياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: جريجورز كريتشوفياك، حسين القحطاني، ايفر بانيجا.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.

 

\

النصر بث مباشر مباراة النصر مشاهدة مباراة النصر بث مباراة اليوم النصر يلا شوت مباراة النصر اليوم يلا شوت الجديد مباراة النصر النصر اليوم بث مباشر كورة ستار مباراة النصر سبورت 360 مباراة النصر موعد مباراة النصر اليوم تشكيلة النصر مباراة اليوم يلا شوت يلا شوت حصري ميركاتو كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والشباب النصر والشباب بث مباشرمباراة النصر والشباب يلا شوت النصر والشباب كورة لايف مباراة النصر والشباب الاسطورة مباراة النصر والشباب مشاهدة النصر والشباب مشاهدة مباراة النصر والشباب رابط مباراة النصر والشباب النصر والشباب مباشر رابط مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب النصر والشباب اليوم النصر ضد الشباب يلا شوت يلا شوت حصري الأسطورة كورة 365 يلا كورة

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من التعليم بشأن تسريب امتحانات أولى وثانية ثانوي (فيديو)

عاجل.. محمد رمضان يرفض التصوير مع الجمهور بعد الانتهاء من عزاء والد ريم البارودي

شاهد.. سبب وقف منى العمدة مذيعة "الجمهورية الجديدة" وإحالتها للتحقيق

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر ssc رابط تويتر النصر بث مباشر

عاجل.. ثنائي الزمالك يعلنان العصيان على فيريرا ويطلبان الرحيل

عاجل.. روبي تتزوج رسميًا بعد الإنتهاء من تصوير مسلسل "حضرة العمدة" رمضان 2023

عاجل.. نجم الزمالك الصاعد يقترب من الرحيل

"النهار" تعلن وقف مذيعة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" وإحالة العاملين به للتحقيق