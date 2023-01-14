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مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا لايف al shabab vs al nasr بث مباشر يلا كورة SSC SPORT 5 SD

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا لايف al shabab vs al nasr بث مباشر يواجه فريق النصر نظيره الشباب في مباراة من العيار الثقيل اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023 وذلك في إطار فعاليات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودية وتقام المباراة علي ارضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات SSC SPORT 5 SD الناقل الحصري لتلك البطولة وسوف يتولي مهمة التعليق المعلق مشاري القرني علي تعليق هذه المباراة

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يدخل فريق النصر المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق بينه وبين الوصيف الشباب 3 نقاط خاض فريق النصر 12 مباراة وحقق الفوز في 9 لقاءات بينما تعادل في مباراتين وتلقي مباراة وحيدة هزيمة حقق النصر الفوز في الجولة الماضية علي فريق الطائي بهدفين دون رد بينما حقق انتصار اخر في الجولة قبل الماضية علي فريق الخليج بهدف دون مقابل والجدير بالذكر لن يشارك الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد في المباراة، بسبب عقوبة الإيقاف، على أن ينتظم في مباريات فريقه بشكل طبيعي بدءا من لقاء الاتفاق.

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بينما علي الجانب الاخر يحتل فريق الشباب المركز الثانى برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراتين، واحزر مهاجموه 26 هدفا، ومنى مرماه بتسعة اهداف. تعادل فريق الشباب في الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد بهدف لكل منهما ويسعي فريق الشباب في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة وتعويض التعادل الماضي من أجل الإقتراب من إعتلاء الصدارة وسيحاول الشباب بكل قوة أن يحقق نتيجة إيجابية تجعله يخطف النقاط الكاملة.

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