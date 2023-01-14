مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب اليوم في الدوري السعودي في العارضة

مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب اليوم في الدوري السعودي ، يخوض فريق النصر السعودي مواجهة نارية أمام الشباب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباراة الشباب ضد النصر في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في قمة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتنافس فريق النصر في مباراة الليلة، على رأس جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023، برصيد 29 نقطة يجمع من 12 مواجهة، بعد فوزه في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسارة. مواجهة واحدة ولها 27 هدفا و6 أهداف فقط.

بث مباشر النصر والشباب

فيما يحتل فريق الشباب صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذي يتفوق في الصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

وتعادل فريق الشباب 1-1 مع نظيره اتحاد جدة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فريق الشباب تعادل أمام نظيره اتحاد جدة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فى المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

فيما حقق فريق النصر السعودى انتصارا سهلا على نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

من جانبه، قال رودى جارسيا مدرب النصر، فى تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الفرنسية، "رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب فى الدوري القبل بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا في الدورى السعودي ضد الاتفاق 22 يناير".

بث مباشر الدوري السعودي

وأضاف المدرب الفرنسي، "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر، بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر فى المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

استقر مدربا النصر والشباب، بشكل كبير على الأسماء التي ستظهر، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة الأسبوع 13 من دوري روشن للمحترفين.

ولن تشهد التشكيلة تغييرات كبيرة عن مباراة الطائي، باستثناء عودة عبد الرحمن غريب مكان الأوزبكي مشاريبوف، وفق التدريب الأخيرة الذي أجره الفريق، مساء أمس، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي.

ودخل المران المدافع الإسباني ألفارو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت فيه بالمباراة الأخيرة، فيما سيواصل المدافع علي لاجامي شغل خانة الظهير الأيسر بديلًا المصاب الإيفواري غسيلان كونان.

في المقابل، من المقرر أن يعتمد مدرب الشباب الإسباني فيسنتي مورينو على ذات الأسماء التي واجهت الاتحاد.

وركز مدرب الشباب في آخر مران على غزو النصر من الأطراف مع تفعيل دور القادمين من الخلف خصوصًا جوانكا وهتان باهبري لإجادتهم التهديف بشكل مثالي.

ومن المتوقع أن يدخل مدرب النصر ضد الشباب مباشر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - لويس جوستافو - عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - بيتي مارتنيز.

خط الهجوم: تاليسكا.

ومن المتوقع أن يدخل مدرب الشباب ضد النصر لايف المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كيم.

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور.

خط الوسط: بانيجا - كريتشوفياك - حسين القحطاني - جوانكا - هتان باهبري.

خط الهجوم: كارلوس جونيور.