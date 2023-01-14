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مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك على ملعب «الأمير فيصل بن فهد» بالملز.

وتقام مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي بث مباشر

يخوض فريق النصر السعودي مواجهة نارية أمام نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجارى 2022-2023.

ويخوض فريق النصر مواجهة الليلة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالى 2022-2023، برصيد 29 نقطة جمعها من 12 مواجهة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهة وحيدة وله 27 هدف وعليه 6 أهداف فقط.

فيما يحتل فريق الشباب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، من 8 انتصارات وتعادلين وخسارتين، بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذى ينفرد بالصدارة برصيد 29 نقطة من نفس عدد المباريات.

من جانبه، قال الفرنسي رودى جارسيا مدرب النصر، فى تصريحات نشرتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: إن رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب فى الدوري بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميًا في الدورى السعودي ضد الاتفاق 22 يناير.

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تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب في الدوري السعودي اليوم

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، ماجد قشيش.

خط الوسط: علي الحسن، لويس جوستافو، سامي النجعي.

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، جلال الدين ماشاريبوف، أنديرسون تاليسكا.

بث مباشر مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك على ملعب «الأمير فيصل بن فهد» بالملز.

وتقام مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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