رابط البث المباشر لمباراة النصر، مباراة النصر والشباب بث مباشر عبر قناة SSC SPORTS HD 1

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يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الشباب ضد النصر في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، وينتظر جماهير النصر مشاهدة النجم العالمي كريستيانو رونالدو في المباراة، ويدخل نادي النصر المباراة وهو عينة علي الفوز من أجل الأستمرار في تصدر قائمة الدوري.

وتعد مواجهة النصر ضد الشباب بث مباشر هي أحد أبرز المواجهات التي يترقبها جماهير العالم بأكمله حيث يستعد كريستيانو رونالدو لخوض أولي المباريات في الدوري المصري ومع فريقه الجديد، بث مباشر مباراة النصر ضد الشباب يلا شوت، بث مباشر مباراة النصر ضد الشباب يلا شوت.

مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر، يحتل فريق النصر السعودي المركز الأول من ترتيب الجدول برصيد 29 نقطة محققًا الفوز خلال تسعة مباريات والتعادل في مباراتين، بينما نال فريق النصر السعودي من الهزائم في الموسم الحالي خلال مباراة واحدة فقط، ويحتل فريق الشباب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في إثنين ثم هزم في إثنين، ويأتي الهلال ثالثًا برصيد 26 نقطة أيضًا ويصارع الشباب من أجل تصدر البطولة بينما يحاول النصر في تقديم أفضل ما لديه لإعطاء فكرة جيدة أمام كل الشعوب التي صارت تتابعه، بث مباشر النصر والشباب يلا شوت.

مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر

مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر الأن، ومن المتوقع أن يبدأ النصر امام الشباب بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا، خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، غيسلان كونان.خط الوسط الارتكاز: جوستافو، عبد المجيد الصليهم، خط الوسط المهاجم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، خط الهجوم: فينست أبو بكر، بث مباشر مباراة النصر يلا شوت.

مباراة النصر بث مباشر

بث مباشر مباراة النصر، بينما من المتوقع أن يبدأ الشباب بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.خط الوسط: طارق حامد، ايجور كورنادو.عبد العزيز البيشي.خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، هيلدر كوستا، لايف يلا شوت النصر والشباب بث مباشر.

رابط البث المباشر لمباراة النصر، تذاع مباراة النصر والشباب بث مباشر عبر قناة SSC SPORTS HD 1 في تمام الساعة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

بث مباشر النصر ضد الشباب تويتر

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