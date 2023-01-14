كورة لايف مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي بث مباشر koralive دون تقطيع SSC5

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر مباراة الشباب والنصر التي ستقام اليوم السبت 14 يناير 2023 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي) في الموسم الحالي.



كورة لايف موعد مباراة الشباب والنصر بث مباشر



ويحل الشباب ضيفًا على نظيره النصر اليوم السبت 14 يناير 2023على استاد الأمير فيصل بن فهد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



موقف الشباب والنصر في دوري روشن السعودي



يحتل الشباب المركز الثاني في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة حصدها من 12 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر مباريتين.



في حين يحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 29 نقطة حصدها من 12 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة.



يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والنصر



تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد، ايجور كورنادو.عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، هيلدر كوستا.



تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي:



حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، غيسلان كونان.

خط الوسط الارتكاز: جوستافو، عبد المجيد الصليهم.

خط الوسط المهاجم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: فينست أبو بكر.



يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر



وتبث المباراة من خلال قناة ssc sports الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:



القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد شبكة قنوات ssc، عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»،:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

جدول ترتيب الدوري السعودي:

1 - النصر 23 نقطة.

2 - الشباب 22 نقطة.

3 - الاتحاد 21 نقطة.

4 - الهلال 21 نقطة.

5 - التعاون 20 نقطة.

6 - ضمك 17 نقطة.

7 - أبها 16 نقطة.

8 - الفتح 15 نقطة.

9 - الطائي 15 نقطة.

10 - الاتفاق 13 نقطة.

11 - الرائد 12 نقطة.

12 - الوحدة 8 نقاط.

13 - الفيحاء 8 نقاط.

14 - الخليج 4 نقاط.

15 - العدالة 4 نقاط.

16 - الباطن نقطة واحدة.

