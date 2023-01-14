رابط مباشر TWiTer مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. رابط تويتر ناو مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot

يستعرض لكم موقع الفجر الرباضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره فريق الشباب، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.



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وكان نادي النصر قد حقق الفوز على الطائي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ويسعى لمواصلة الانتصارات خاصة وأنه في صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.



أما الشباب الذي فقد خمس نقاط في آخر جولتين بالخسارة أمام الوحدة والتعادل ضد الاتحاد، فيسعى إلى تعديل أوضاعه والفوز على "العالمي"، حيث يملك في رصيده 26 نقطة في المركز الثاني.



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موعد مباراة النصر أمام الشباب في دوري روشن السعودي



ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر أمام نظيره الشباب في دوري روشن السعودي، اليوم السبت 14 يناير 2023، على أرضية ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد".



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.



يلا كورة بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة النصر أمام الشباب في دوري روشن السعودي اليوم



وينتظر عشاق العالمي المباراة بفارغ الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو، والذي قد انضم في صفقة انتقال حر في انتقالات الشتاء الجارية.



التشكيل المتوقع للنصر ضد الشباب



• حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

• خط الدفاع: علي لاجامي، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

• خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو.

• خط الهجوم: سامي النجعي - تاليسكا - جونزالو مارتينيز - جلال الدين ماشاريبوف.



التشكيل المتوقع للشباب ضد النصر



• حراسة المرمى: كيم.

• خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، فواز الصقور.

• خط الوسط: إيفر بانيجا، جريجور كريتشوفياك، حسين القحطاني.

• خط الهجوم: هتان باهبري، كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي 2023



يحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023 برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد فريق الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.



وتجمع هذه المواجهة بين متصدر ووصيف ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، ستجذب بالتأكيد الكثير من الأنظار، حيث يرغب جمهور الكرة السعودية في مشاهدة تلك المباراة النارية.



القناة الناقلة لمباراة النصر أمام الشباب في دوري روشن السعودي



وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، حقوق نقل مباريات دوري روشن السعودي 2023 بشكل حصري، حيث تُنقل مباراة النصر والشباب على قناة SSC 1 HD.



تردد قناة SSC 1 عبر نايل سات

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC 1 عبر عرب سات

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

