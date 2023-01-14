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يلا شوت تويتر.. مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا كورة بث مباشر اليوم 14-1-2023 الدوري السعودي | كورة اون لاين لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة نادي النصر ونظيره الشباب اليوم السبت الموافق 14 يناير والتي تجمع بينهما بستاد الأمير فيصل بن فهد لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين بقيادة رودي جارسيا.


- موعد مباراة النصر والشباب


وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نادي النصر ونظيره فريق الشباب المنتظرة من محبيهم بجميع انحاء العالم مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة و9:30 بتوقيت أبو ظبي.


- ترتيب النصر والشباب في الدوري


ويحتل العالمي المركز الأول ويتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 29 نقطة بعد 9 انتصارات وتعادلين وخسر لقاء بينما يأتي الشباب في المركز الثاني كوصيفا برصيد 26 نقطة حيث فاز خلال 8 لقاءات وتعادل بمبارتين وهزم باثنان اخرين.

 

شاهد مباراة النصر من هنا


- القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب


وتمتلك مجموعة قنوات ssc sports السعودية الرياضية جميع حقوق بث واذاعة جميع مباريات دوري روشن لموسم 2022/2023 والتي تنقل لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتبث مباراة العالمي وغريمه الشباب مساء يوم السبت عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر عبر كورة لايف دون تقطيع.


- تردد ssc
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.


- تشكيل النصر أمام الشباب


حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: العمري، جونزاليس، لاجامي، الغنام.
خط الوسط: جوستافو، الخيبري، ماشاريبوف.
خط الهجوم: تاليسكا، مارتينيز، النجعي.
 

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