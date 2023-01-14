أبرزهم محمد رمضان.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد ريم البارودي

رمضان وهو محاط بعدد كبير من البادي جارد محمد

حضر نجوم الفن منذ قليل عزاء الراحل مجدي البارودي والد الفنانة ريم البارودي في مسجد أبو بكر الصديق، حيث ظهر رمضان وهو محاط بعدد كبير من البادي جارد وقام بمواسات ريم.

أبرز الحاضريت



توافد عدد من النجوم أبرزهم ريهام سعيد، وجاء أبرز الحضور: مني

ريم البارودي من عزاء والدها

وظهرت الفنانة ريم البارودي مرتدية الملابس السمراء، وعلى ملامحها الحزن الشديد على فراق والدها، الذي رحل يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، انهارت خلال تلقيها العزاء بمسجد أبو بكر الصديق بمصر الجديدة.

أول الحضرين لعزاء مجدي البارودي

وتوفي مجدي مدحت البارودي بعد صراع مع المرض، وكان كلا من بوسي شلبي وريهام سعيد وزينة وأول الحضرين لـ مواساة ريم البارودي أثناء تلقي عزاء والدها.

ريم البارودي تعلن عن موعد تلقي عزاء والدها

من جانبه، أعلنت الفنانة ريم البارودي عن موعد تلقي عزاء والدها الراحل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي انستجرام صورة، وعلقت عليها: لن أنساك حتى ألقاك، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس مجدي البارودي.

مكان جنازة والد الفنانة ريم البارودي

والجدير بالذكر ان الجنازة قد شيعت من مسجد السلام بمدينة نصر، وسط حضور الأهل والأصدقاء لمواساة ريم البارودي، ثم تم نقل الجثمان وسط انهيار ريم لـ مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وكانت النظرة الأخيرة من ريم لـ والدها الراحل مجدي البارودي.

أحدث أعمال ريم البارودي

وتنتظر الفنانة ريم البارودي عرض فيلمها الجديد بعنوان السر، ويشارك في بطولته، حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.

قصة فيلم السر

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي المحامية التي على علاقة بـ رجل أعمال، والأمر الذي جعلها تكشف عنه سر خطير ليكتشف رجل الأمر ويحاول التخلص منها قبل الفضيحة باستخدام السلطة والنفوذ.