أبرزهم ريال مدريد.. طريق ومشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

يترقب عشاق النادي الأهلي في كل مكان انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، لمشاهدة ومتابعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي " ممثل قارة إفريقيا والتي سوف تنطلق خلال شهر فبراير المقبل.



طريق الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس العالم للأندية وذلك مساء الأول من فبراير 2023.

وإذا تخطى فريق أوكلاند سيتي سيتأهل إلى الدور الثاني ليواجه فريق سياتل ساوندرز بطل قارة أمريكا الشمالية مساء يوم 4 فبراير 2023 وفي حال التأهل للدور التالي سيواجه فريق ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي مساء يوم 8 فبراير 2023.

وفي حال فوز الأهلي على ريال مدريد وتأهله للمباراة النهائية، سيواجه الفائز من فلامنجو أمام الفائز من مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي.



وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية بعدما فاز غلي الهلال السعودي في النسخة الأخيرة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

