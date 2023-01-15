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الإسكان: بدء تسليم وحدات الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم

الاقتصاد
الحي السكني R3
الحي السكني R3

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 15/1/2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 31/7/2023، في تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 & D8) بالحيR3  بمشروع Capital Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمواعيد المعلنة.


وأضاف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بالمجاورة D1   من 1: 8، من يوم الأحد 15/1/2023: يوم الثلاثاء 24/1/2023، ووحدات العمارات من 49: 52، من يوم الأحد 29/1/2023: يوم الخميس 2/2/2023،  ووحدات العمارات من 53: 58، من يوم الأحد 5/2/2023: يوم الخميس 9/2/2023، ووحدات العمارات من 59: 64، من يوم الأحد 12/2/2023: الخميس 16/2/2023، ووحدات العمارات من 65: 70، من يوم الأحد 19/2/2023: يوم الخميس 23/2/2023، ووحدات العمارات من 71: 76، من يوم الأحد 26/2/2023: يوم الخميس 2/3/2023، ووحدات العمارات من 77: 81، من يوم الأحد 5/3/2023: يوم الخميس 9/3/2023، ووحدات العمارات من 82: 87، من يوم الأحد 12/3/2023: يوم الخميس 16/3/2023.


وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بالمجاورة  D 8، من 48: 51: من يوم الأحد 19/3/2023: يوم الخميس 23/3/2023، ووحدات العمارات من 52: 55، من يوم الأحد 26/3/2023: يوم الخميس 30/3/2023، ووحدات العمارات من 56: 59، من يوم الأحد 2/4/2023: يوم الخميس 6/4/2023، ووحدات العمارات من 60: 63، من يوم الأحد 9/4/2023: يوم الخميس 13/4/2023، ووحدات العمارات من 64: 67، من يوم الأحد 16/4/2023: يوم الأربعاء 19/4/2023، ووحدات العمارات من 68: 71، من يوم الأحد 7/5/2023: يوم الخميس 11/5/2023، ووحدات العمارات من 72: 75، من يوم الأحد 14/5/2023: يوم الخميس 18/5/2023، ووحدات العمارات من 76: 79، من يوم الأحد 21/5/2023: يوم الخميس 25/5/2023، ووحدات العمارات من 80: 83، من يوم الأحد 28/5/2023: يوم الخميس 1/6/2023، ووحدات العمارات من 84: 87، من يوم الأحد 4/6/2023: يوم الخميس 7/6/2023، ووحدات العمارات من 88: 91، من يوم الأحد 10/6/2023: يوم الخميس 13/6/2023، ووحدات العمارات من 92: 98، من يوم الأحد 16/6/2023: يوم الخميس 22/6/2023، والأيام من الأحد 9/7/2023: الإثنين 31/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.
 

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