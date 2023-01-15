نهلة عامر تكتب: دعم هوية الأسرة المصرية أمام العولمة الاجتماعية.. إلى أين؟

هل كلنا مختلفون...؟ من الصعب أن نكون نسخ مكرره من بعضنا البعض، ليس كلا منا شبيهًا للأخر وإن تشابهنا في الملامح بعض الشئ فلن تتفق طباعنا واخلاقنا.

لقد خلقنا الله مختلفون.

و لكن !!!

نتفق جميعا أن البيئة الاجتماعية والأسرية هي الركيزة الأساسية في تكوين شخصيه الفرد وسلوكه لها ايضا الدور الأكبر والهام في تشكيل هوياتنا.

الأسرة تزرع والمجتمع يحصد فإذا كانت الأسرة سليمة وقوية بترابطها كان المجتمع سليما وقويا.

ألا تستحق العائلة وهي التي تمثل الدور الهام والأكبر في حياتنا ومجتمعنا ومستقبلنا الأهتمام بها وتسليط الضوء علي المشكلات التي تهدد هذا الكيان والتصدي لها.

ماذا لو عدنا إلى قواعدنا وثقافتنا التي كنا نعيشها مع ابائنا وامهاتنا دفئنا وترابطنا الأسري هو الذي يشكل الأمان لنا.

دعونا ننظر لما وصلنا اليه الان ونتسائل من المستفيد ولمصلحه من حالات التفكك الأسري الذي يعيشها مجتمعنا في الأونه الأخيرة

ارتفاع ملحوظ في معدلات نسب الطلاق ومصر تتصدر القائمة !!!

حاله طلاق كل ٤ دقائق وما يصاحبه من تفكك اسري واطفال مشرده تائهه بين مشاكل الأب والأم والقضايا

و كل هذا يحدث بالتزامن مع ظهور مصطلحات وثقافات جديده تصدر إلينا موجهه تحت شعارات أصبحت ترند نتفاخر به مثال انا امرأة مستقله (independent woman)

(Single/mother’s/father’s)

دعونا نتساءل لماذا تصدير هذه الأفكار إلينا ومن المستفيد ولماذا في هذه الأوقات تحديدًا.

و إذا سلمنا إنه ا ثقافات غريبه متطوره فمن الملفت والغريب ان كل هذا يتغير لديهم الان وأصبحت شعاراتهم كلها لدعم الترابط الأسري وأهميته كمثال (كلنا أسره واحده - الاسره تتغير.....إلخ )

و ينادي المجتمع الغربي الان ويطالب بحق الطفل العيش في أسره متوازنةهادئه يجتمع فيها الأب والأم.

دعونا نركز في أنفسنا الا يستحق اولادنا ووطننا البعد عن كل هذا العبث وحمايتهم من اي خطر يهددهم. ومن المؤكد ان كان هناك خاسرًا في هذه المعركه فهو نحن. اطفال اليوم هو جيل ومستقبل الغد. نحتاج إلى مجتمع قوي مترابط قادر علي إثبات وجوده ونهوضه في ظل التحديات التي نعيشها علي الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل بقائنا بعزه وكرامه.

و بالفعل وفي إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال المؤتمر السادس للشباب بجامعه القاهره للحد من ارتفاع معدلات الطلاق التي يشهدها المجتمع المصري قد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تقرير اعدته الوزيرة السابقة الدكتوره غاده والي بشأن المشروع القومي "موده " لتوعيه الشباب المقبل علي الزواج وقد بدء التنفيذ والعمل به في القاهره - الاسكندريه_ بورسعيد كمرحله اولي باعتبارهم المحافظات الأعلى في تسجيل نسب الطلاق والهدف الأساسي منه حمايه كيان الاسره المصريه واطلق في فبراير ٢٠١٩ مستهدفا ٨٠٠ الف شاب سنويا فئتهم العمريه بين ١٨ ل ٢٥ عاما واستكمالا لهذا المشروع القومي الهام تم إطلاق المنصه الإلكترونية ضمن فعاليات منتدي شباب العالم الذي أقيم بشرم الشيخ في نسخته الثالثة ديسمبر٢٠١٩ وتقدم هذه المنصه دورات تدريبيه وتعليميه عن بعد لتأهيل الشباب المقبل علي الزواج وجاري استكماله ليغطي محافظات الجمهوريه تباعا بإكملها...

الحكومه المصريه تجتهد وتقدم لنا كل الدعم سواء مبادرات توعويه وصحيه بالإضافة إلى سن قوانين جديده كله لصالح دعم وترابط الاسره....

أيها الآباء والأمهات دوركم الان قد حان عليكم تحمل مسيئوليتكم والقيام بدوركم تجاه آبنائكم. ووطنكم

أصبحت الان مسئوليه حتميه أتموها علي اكمل وجه.

مصرنا الحبيبه تحتاج نشأ جيل جديد قادر علي التحدي والمسئوليه والنهوض ببلدنا لبر الأمان لنستكمل مسيرتنا وإنجاز ما بدأناه....