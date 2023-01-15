سعر الدولار اليوم الأحد 15-1-2023 في البنوك

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول سعر الدولار أمام الجنيه في مصر الأحد 15-1-2023، في مستهل التعاملات البنكية، بالتزامن مع أولي أيام العمل بالقطاع البنكي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف وصل إلي 29.52 جنيه للشراء، 29.61 للبيع، وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير.

وشهد سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و29.55 للبيع.

سعر الدولار في البنوك الأحد

وإليكم أسعار العملة الخضراء بالبنوك المصرية، وفقا لاخر تحديث بشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في مصر للتحديث الآخير:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و29.55 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 29.00 جنيه للشراء، و29.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و29.55 للبيع

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 29.50 جنيه للشراء، و29.60 للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

حقق سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و29.60 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

طرح سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بــ 29.55 جنيه للشراء، و29.65 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 29.50 جنيه للشراء، و29.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

عرض سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 29.55 جنيه للشراء، و29.65 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري إلى 29.50 جنيه للشراء، و29.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 29.55 جنيه للشراء، و29.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 29.55 جنيه للشراء، و29.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الصباحية في بنك القاهرة عند مستوى 29.75 جنيه للشراء، و29.80 جنيه للبيع.