حالة الطقس مساء اليوم وتوقعات الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية في بيانها الصادر عن الهيئة بشان فتصيل حالة الطقس اليوم، عن توقعاتها بشأن طقي الساعات المقبلة، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تقل فرص سقوط الأمطار وبخاصة في القاهرة، وأن درجة الحرارة اليوم في القاهرة تصل 19 درجة، وتكون الأمطار خفيفة.

أمطار خفيفة بهذه المناطق اليوم

وتوقعت أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أمطار من خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة.

وجود منخفض جوي متعمق

وتوقعت الأرصاد وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مما يسبب سقوط أمطار متفاوت لشدة على شمال البلاد وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 19: 13

الإسكندرية 19: 13

مطروح 18: 11

سيوة 17: 06

العاصمة الإدارية 19: 11

العلمين الجديدة 18: 12

العريش 19: 10

طابا 18: 11

الغردقة 22: 12

شرم الشيخ 22: 13

سوهاج 19: 08

الأقصر 21: 08

أسوان 21: 10

حالة الطقس الفترة المقبلة

1- تشهد حالة الطقس موجه باردة مع انخفاض درجات الحرارة

2- يسود طقس بارد في الصباح الباكر

3- يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحـل الشمالية وشمال الصعيد.

4- رياح معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

5- طقس مائل للبرودة في أول الليل ودرجات حرارة باردة في آخره على أغلب الأنحاء

6- يسود طقس شديد البرودة ليلا على وسط سيناء، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على شمال ووسط الصعيد.

7- أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

8- شبورة مائية في الصباح الباكر في حالة الطقس.